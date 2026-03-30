胡蓓蔚搞笑慶祝結婚18週年　「侯賽因」驚喜現身自爆兩人仍未註冊

「豹嫂」胡蓓蔚和「豹哥」單立文是圈中模範夫妻，結婚至今感情依舊甜蜜如初，羨煞旁人。繼上兩個星期單立文67歲牛一，胡蓓蔚驚喜現身電視城與《愛·回家之開心速遞》劇組為老公慶生後；日前（28日）適逢兩人結婚18週年紀念，胡蓓蔚再度在社交平台放閃，並貫徹兩公婆一向的搞笑作風，令「侯賽因」驚喜重現螢幕。

豹嫂胡蓓蔚和豹哥單立文是圈中模範夫妻，結婚至今感情依舊甜蜜如初。（IG@paisleyhu）

胡蓓蔚上兩個星期現身電視城，與《愛·回家之開心速遞》劇組為老公單立文慶祝67歲生日。（TVB娛樂新聞台截圖）

夫妻街頭放閃 胡蓓蔚少女感十足

片中，胡蓓蔚紮起高馬尾並繫上蝴蝶結，穿上黑色掛頸背心，雙手托腮坐在路邊的鐵閘前。面對鏡頭時，她露出甜蜜神情，宛如熱戀中的少女。隨後，胡蓓蔚更主動伸手，與身旁穿著米色花紋襯衫的單立文十指緊扣，場面溫馨。

豹嫂胡蓓蔚和豹哥單立文日前慶祝結婚18週年。（TVB娛樂新聞台截圖）

胡蓓蔚盛裝打扮，少女感十足。（IG@paisleyhu）

「侯賽因」驚喜現身

正當大家以為單立文會帥氣十足地出現鏡頭前時，畫面卻令人意想不到！單立文用平板電腦擋住頭部，屏幕中顯示的是他昔日經典角色「侯賽因」的靚仔造型劇照。胡蓓蔚對著「侯賽因」做出嘟嘴作勢親吻的動作，最後自己也忍不住爆笑出聲，畫面搞笑。

主動拖住老公。（IG@paisleyhu）

單立文驚喜以「侯賽因」現身。（IG@paisleyhu）

「嫌棄」老公變老

胡蓓蔚寫道：「今日係結婚18週年，我冇乜點變，反而佢就老咗⋯⋯ 🥰❤️ #2008328 #人不marry枉少年 #其實靚仔真係好靚仔㗎 # 18年真係眨吓眼就過」。雖然看上去似嫌棄老公變老，但字裏行間流露出滿滿的愛意。

貼文引來不少圈中好友留言，胡杏兒、姚子羚、李施嬅及古佩玲等大讚二人Sweet；網民也留言指胡蓓蔚「被寵得像少女」，祝福兩人「繼續深愛，繼續幸福」。此外，「侯賽因」的出現當然也勾起大家集體回憶，不少人套用其經典對白開玩笑：「想偷我雞，第一句諗起呢句」、「開嚟見我」，令人哭笑不得。

胡蓓蔚大讚老公真的「好靚仔」。（IG@paisleyhu）

但最後都是忍不住笑。（IG@paisleyhu）

至今未正式註冊 計劃20週年辦派對

胡蓓蔚和單立文當年歡宴上星光熠熠，但他們當時說暫時未註冊。而兩人早前接受資深傳媒從業員車淑梅的電台訪問，被問到何時註冊時？單立文坦言：「實不相瞞，我們還未註冊。」又指湯盈盈比他們更心急，特意取了一張婚姻註冊申請表，囑咐我們快快填妥。

胡蓓蔚則表示，因為當年擺酒時，有很多朋友未有參與或未認識，例如「胡說八道會」只有胡定欣一人做她的姐妹團，所以她一直希望在兩人結婚20周年舉辦一個小小派對，請一些他們生命中重要的朋友一起慶祝。

胡蓓蔚和單立文早前接受資深傳媒從業員車淑梅的專欄訪問時，坦言兩人還未註冊。（IG@paisleyhu）

胡蓓蔚回想當初決定結婚都是好事，現時會覺得人生好穩定，「你見到現在有些單身的，很希望找到一個好的伴侶，以前會覺得單身好正，可以去玩、去蒲，後來我（結婚後）覺得很好，內心很安定，因一早已經上了岸。」（IG@palsinn）

「無人要妳，我要妳了」

而胡蓓蔚在早前接受《香港01》專訪時曾透露，當年她以歌手身分入行，惟發展卻不如預期，最後更與唱片公司解約。當時豹哥單立文的一句說話，不但陪她走過人生低潮，亦從此帶她走進幸福人生。胡蓓蔚至今仍相當感動：「我記得同老闆傾完（解約）後就走，那時還是我男朋友的豹哥就來尖沙咀接我，當時我年紀小情緒又低落，我話死了，都無人要我了，跟住我老公好Sweet，捉住我隻手，但又要裝有型地說：『無人要妳，我要妳了！』我當時不覺得是什麼，但現在回想起來，我覺得他是很Sweet的，相隔多年我仍記得很清楚。」

胡蓓蔚自爆當年是她先主動提出結婚，沒想到豹哥馬上便回答一句「好呀」。（IG@paisleyhu）

豹嫂大爆豹哥：「他追求我的時候有寫幾首幾好的作品，追求完之後，Bye，返屋企瞓喇妳。」她也不建議與另一半一起工作。（IG@palsinn）

不婚主義者變恩愛夫妻

至於是什麼原因令她這位原本的不婚主義者改變主意呢？胡蓓蔚說年輕時有一班朋友，都是從事藝術工作，有做時裝、攝影，和外國留學回來的，當時提起結婚，大家都會說「結婚？唔好搞我哋啦！生仔？無可能！」，「誰知講完不久，我的朋友就結婚生小朋友，我去探望她和BB，她很語重心長地跟我說：『Paisley，其實妳同阿Pal都拍了拖不少時間，是否都應該要考慮一下結婚呢？』」

胡蓓蔚表示當時也沒有很認真，只是簡單應了朋友一句「好呀」，然後回到家便將朋友的說話轉述一次給豹哥，沒想到對方馬上就回答一句「哦，好呀」，「我們沒有好像別人鋪排很多，什麼求婚，就是那麼簡單，我一點都沒有誇張。」

「互踩」成為豹嫂和豹哥的日常溝通方式，二人愈踩愈愛。（IG@palsinn）

夫妻關係靠「互踩」保鮮

談及兩公婆的日常相處？豹嫂笑言：「總之我們不會有好說話說給大家聽，例如讚你好、讚你叻這些，我們通常是會用『互踩』的方式溝通，如果他突然之間讚我，或者我讚他，大家反而會（驚一驚）：『咩事？』覺得不是很敢相信。我們就是會以這種開玩笑的方式相處，而最重要的是，他的拍攝工作的確是辛苦的，如果我做好住家飯菜等他回家吃，他已經很滿足。」

豹嫂欣賞老公有幽默感。（IG@palsinn）

豹嫂更笑指他們之間的互踩是沒底線的，什麼都會講，記得有段時間豹哥可能肥了些，她就『啄住』對方不准吃這個、不准吃那個，每餐飯都在對方身邊碎碎念，「我想他當時都忍了我很久，終於有日爆我，他說『妳個人真係好自私，成日都話我覺得、我覺得，做咩呀？我好肚餓呀，我要開工呀！』咁我出發點當然是為他好，我都希望他keep得弗、keep得靚，我說如果你不是做這份工我由得你，但既然你做這份工，我們的一切、外貌都是工作的一部分，很重要的。跟住我又兜圈𠱁他說：『你呢個年紀出嚟咁鬼死型，無得輸啦！』」

豹嫂不覺得無小朋友是遺憾，這是他們兩公婆的決定。（IG@palsinn）

至於能維繫好一段感情，豹嫂直言大家都有付出的，「你永遠要記住，我跟你結了婚，不是你和我，是『我哋』，是『We』。我成日都跟他說怕老婆會發達，念咒一樣。」而豹哥是非常遷就她，常說：「妳們這些女人仔、師奶仔，我費事跟妳一般見識呀！」