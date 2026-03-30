陳奕迅古巨基睇黎明演唱會站起跳舞　身旁神秘女子異常投入搶晒鏡

樂壇天王黎明 (Leon) 相隔兩年多再踏紅館舞台，舉行一連十場演唱會《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》，於3月22日晚揭開序幕，Leon帶領觀眾一連十晚感受一場視覺、聽覺、觸感齊集的音樂派對，除了大唱無數經典歌曲之外，每場更為入場粉絲送上紅蘿蔔熒光棒應援。黎明在台上笑言：「大家係咪好想知道點解係紅蘿蔔呢？ 咁多年嚟，大家都好鍾意送嘢俾我，但係你哋係冇問過我想唔想要㗎。所以今日，我送返個紅蘿蔔俾你哋，冇得唔要，等你哋知道嗰個感受。」相當搞笑。

黎明2026年3月於香港紅館開個唱。(小紅書)

黎明2026年3月於香港紅館開個唱。(小紅書)

陳奕迅古巨基被身旁神秘女子搶鏡

黎明今次的紅館演唱會除了吸引大批歌迷入場欣賞他的演出，圈中名人明星亦紛紛到場支持。昨晚有網民於社交網分享了在黎明演唱會上影到陳奕迅 (Eason) 與古巨基等人在睇騷的片段，留言寫道：「Leon唱歌連Eason和古巨基都要蹦起來的」。片段中可見Eason和古巨基都一起站了起來，Eason雙手放在身後，隨住黎明的歌聲在搖擺身體，古巨基則手持蘿蔔熒光棒在揮動並搖擺着身體，兩人都看得頗為投入。不過論搶鏡就是古巨基身旁的女子，她手持蘿蔔熒光棒起勢上下舞動且一直跟着黎明唱歌，這名女子的舉動和身份隨即惹來網民熱議，完全是搶了Eason與古巨基鋒頭。有指這名女子是唱片公司高層，黎明演唱會拜神儀式她也在場。

陳奕迅與古巨基睇黎明演唱會。(李响XL@小紅書)

陳奕迅與古巨基睇黎明演唱會。(李响XL@小紅書)

陳奕迅與古巨基身旁女士睇得好投入。(李响XL@小紅書)