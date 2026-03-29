魏浚笙Jeffrey台北拍攝　當地網民讚靚仔公開尋人：是泰國明星嗎?

魏浚笙Jeffrey公認是圈中新一代靚仔，近日他去台灣拍攝，被當地人捕獲，雖然對方不知道其身份，但就因為太靚仔被網民公開「尋人求IG」，而搞笑的是，台灣人竟以為他是泰國明星。台灣網民發文：「困擾了大半天，想問各位神通廣大的島民😭😭中午大稻埕吃飯遇到的帥哥，應該在拍攝之類，是泰國明星嗎？問好幾個追泰劇的朋友都沒答案😖只求IG可以偷看一下」帖文釣出Jeffrey本人，他說：「留友看」更幽默地加了句泰文自我介紹：「สวัสดี ฉันชื่อเจฟฟรีย์ （你好，我是Jefrfey）」不少台灣人都認為他非常帥，香港網民都趁機向台灣人推薦了不少Jeffrey的作品，但也有人介紹他時說：「長得帥 會唱歌 搞笑 但智商不高🥲」更大爆Jeffrey過往瘀事。

Jeffrey是圈中新一代男神中，唯一公認顏值能與陳冠希媲美的。（IG@jeffreyngai）

近日魏浚笙Jeffrey去台灣拍攝，被當地人捕獲，雖然對方不知道其身份，但就因為太靚仔被網民公開「尋人求IG」。（Threads@ gigilau0719）

而搞笑的是，台灣人竟以為他是泰國明星：「中午大稻埕吃飯遇到的帥哥，應該在拍攝之類，是泰國明星嗎？問好幾個追泰劇的朋友都沒答案😖只求IG可以偷看一下」（Threads@ gigilau0719）

Jeffrey回覆對方時，幽默地以泰文自我介紹。（Threads）

不少台灣人都認為他非常帥，香港網民都趁機向台灣人推薦了不少Jeffrey的作品，但也有人介紹他時說：「長得帥 會唱歌 搞笑 但智商不高🥲」（Threads@ gigilau0719）

台北逛街 獨自揹著三大袋戰利品零助手

此外，也有網民捕獲到Jeffrey獨自在台北街頭逛街，他揹著背囊及三大袋戰利品，身旁不見女友或助手。由於網民只拍攝到背影，不肯定是否Jeffrey，故上網求解答，Jeffrey也親自回應：「是的，難得可以偷逛街😬」其實之前Jeffrey都有份參與台灣的跨年表演，看來今次台灣之行後，又再多一大批台灣粉絲。