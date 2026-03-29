韓國男子偶像團體XODIAC香港粉絲見面會　送上最驚喜的周末晚上

韓國男子偶像團體XODIAC昨晚 (28日) 在香港海洋公園怡慶坊舉行《XODIAC粉絲見面會•香港特別場》，為了這次見面會，全體團員秘密練兵，給他們的粉絲X-BLISS帶來最親切、最驚喜的周末晚上。見面會開始前，XODIAC 全體九位成員先接受香港媒體訪問，香港成員SING 表示：「如果去其他地方工作心情會較輕鬆，但回香港自己的家心情比較緊張，感覺也很新鮮。」另一香港成員LEO說小時候有來過海洋公園，好有回憶感。提及他們早前用AI拍攝MV，成員Wain笑言看到以AI技術創造出來的自己感覺好新奇，樣子的確似自己，但是跑動的動作就非常AI。談到成團三周年的工作計劃，隊長LEX表示正在籌備中，但現階段不可以明確向大家透露，希望大家能期待一下。

《XODIAC粉絲見面會•香港特別場》

在見面會上，XODIAC先以一曲《HEY DAY》揭開序幕，之後他們便一人一句廣東話潮語，現場掌聲不斷，充分反映成員苦練廣東話的成果。接著他們便一口氣獻唱了三首歌，包括《Sun Hit You》、《OURDAYS》和《TIME 2 SHINE》，粉絲們聽得一臉滿足。及後便是遊戲時間，他們全體成員先一起玩「爭凳仔」，也有邀請粉絲到台上參與「掟骰仔」和「心有靈犀」兩個遊戲，就算粉絲輸了，貼心的XODIAC 讓他們透過轉幸運輪得到精心設計的獎品，讓他們懷着滿載而歸的心情離開舞台。

《XODIAC粉絲見面會•香港特別場》

適逢下個月便是XODIAC出道三周年，他們特別拍攝視頻和大家分享他們的心情，LEX 說：「這一切都多虧了 X-BLISS， 我們才能走到第三年。我也很想對成員們說聲謝謝，這三年真的非常感謝 X-BLISS ，我們要永遠在一起，我愛你們。」HYUNSIK 表示 :「這三年來我們真的做了很多活動，也發了好多張專輯，讓XODIAC 成長了很多，也多了很多粉絲，所以這個三周年真的非常有意義。不過為了我們以後能活動得更久，也希望 X-BLISS 們能一直陪在身邊，請大家多多為我們加油，我們也一定會盡全力做到最好，哪裏都別去，請一直待在我們身邊吧，愛你們哦！」ZAYYAN 說：「XODIAC 終於迎來三周年了，時間真的過得好快，感覺就像昨天才剛出道一樣，邁向XODIAC的全新時代，我向大家保證我們會持續精進實力，對大家的愛也會與日俱增，希望大家能一直陪伴在我們身邊。一直以來都很感謝你，謝謝你的陪伴，我們一直走下去吧，就這麼約定了，我愛你，三周年慶快樂。」

《XODIAC粉絲見面會•香港特別場》

BEOMSOO：「總覺得時間過得好快，感覺就像前幾天才剛出道一樣，真的感覺才一眨眼，各種豐富的活動和小分隊行程，就這樣匆匆過去了。回想起這些點點滴滴，真的非常感謝所有X-BLISS的陪伴，能在SING和LEO的故鄉舉辦見面會，真的好開心，我們未來也會繼續努力，希望大家多多支持，真的非常感謝大家，請大家多多愛我們，三周年快樂，約定以後也要一直幸福下去，我愛你們。」WAIN 接力說：「真心感謝這三年來一直陪伴我們的X-BLISS，真的非常非常感謝大家，請別忘了因為有X-BLISS才會有XODIAC。能在三周年之際在香港舉辦見面會，真的意義非凡，能夠見到香港和各地的X-BLISS，真的非常非常開心，未來會更加努力不斷成長的XODIAC，請大家多多關注與愛護我們，未來也要永遠在一起，說好了哦，我愛你們。」GYUMIN 說：「覺得好神奇，也讓人期待往後的XODIAC。最近對很多事情都感到好奇，這三年來在進行活動的過程中，想做的事漸漸變得越來越多，希望能和X-BLISS們一起實現，並繼續幸福地進行活動。未來也請多多喜愛，並期待我和XODIAC的表現，我愛你們X-BLISS。」

《XODIAC粉絲見面會•香港特別場》

香港成員 SING : 「大家好，這次終於回到香港和大家見面，其實我們已經有好長的一段時間沒來香港，我這次回來待了一星期，到處走走逛逛，也吃了很多美食，真的很開心，好幸福。這次我最希望的就是能和大家玩得盡興，而且不知不覺已經三周年了，未來的日子也想與大家一起走，希望大家每天都能過得開心，我們也會繼續努力，一起加油。」DAVIN : 「時間過得真的很快，而且過去三年我們真的和我們的X-BLISS一起創造了許多回憶，真的非常感謝大家，未來我們還有很多相處的時間，希望能和大家一起創造更多特別的回憶，那一定會很棒。最後能在香港舉辦粉絲見面會，真的非常有意義，所以未來的一輩子都要一起加油。」另一香港成員 LEO : 「大家好，好久不見，終於回到香港了，距離上次回來香港快一年了，這次是來表演的，其他成員也一起來了，真的很高興。還有我們這次來到海洋公園，因為是第一次在海洋公園表演，其實真的很期待，再加上我的親朋好友也來捧場了，希望大家看完今天的演出後能留下美好的回憶。出道已經三年了，希望今年一切都能順順利利，以後想可以常回來香港和大家見面，因為已經很久沒回來了，當然要吃燒賣和魚蛋，有時間的話得閒飲茶。」最後XODIAC 以一曲《MY LOVE》，再加上和全場觀眾大合照，為今次香港粉絲見面會畫上完美句號。