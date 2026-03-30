江美儀現身汕頭被嘲不紅淪拍片探店　網民列兩劇待播力撐好接地氣

現年54歲的視后江美儀，入行30多年，初出道便有機會與影帝周潤發拍攝洗頭水廣告，又曾於劉德華和黎明MV中演出。早期她在亞視憑《肥貓正傳》嶄露頭角，2009年轉投TVB後，至今參演逾30部劇集，並於2022年憑《下流上車族》成功贏得視后，實力備受肯定。而早前《名媛望族》重播，更讓飾演「三太太」的江美儀再次人氣急升。近日，她與吳業坤和朱敏瀚在汕頭一間燒烤店被偶遇，沒想到卻引起網民熱議。

《下流上車族》令江美儀躍升為視后。（IG@elenakongmayyee）

江美儀出道不久便有機會與周潤發拍攝洗頭水廣告。（廣告截圖）

江美儀在《名媛望族》中情挑劉松仁一幕，令人印象難忘。（《名媛望族》電視截圖）

零濾鏡下皮膚緊緻 視后氣場難掩

近日，有網民在社交平台分享在汕頭一間燒烤店偶遇TVB視后江美儀，同行還有吳業坤和朱敏瀚兩位猛男，三人似在拍攝節目。片中，江美儀留著一頭清爽短髮，身穿黑色簡約短袖 T 恤及深色長褲，肩背一個鮮紅色的小手袋，雖然打扮低調，但難掩視后氣場。江美儀全程毫無架子，不僅在店外悠閒漫步，更直接坐在戶外位置用餐，與一般食客無異，博主大讚「好接地氣」。面對粉絲要求合照，江美儀亦大方配合，表現友善。不少網民大讚她在零濾鏡下依然精神飽滿，皮膚緊緻，狀態極佳，紛紛留言驚嘆：「好年輕」、「視后真好看」。

江美儀近日現身汕頭被偶遇。（小紅書截圖）

江美儀與工作人員有講有笑。（小紅書截圖）

同行還有吳業坤和朱敏瀚。（小紅書截圖）

酸民嘲不紅先去探店 網民反擊力撐

然而，有酸民在討論區留言嘲諷：「潮汕這個地方都是不紅的明星過來吃飯」、「那個沒戲拍只能探店的tvb女藝人」，此舉遭其他網民反擊：「江美儀不紅嗎？可能是你太年輕？」更有心水清的網民指出她尚有《模仿人生》及《璀璨之城》兩部劇集待播，絕非「無戲拍」。

江美儀狀態極佳。（小紅書截圖）

江美儀毫無視后架子。（小紅書截圖）

曾因「直腸直肚」遭雪藏 奪視后一度零收入

江美儀雖然一直以演技精湛見稱，但其演藝路並非一帆風順。早前她受訪時曾自揭奪「視后」後陷事業低谷，完全沒有工作做。為了生活，她放下了視后身段，進軍內地加入直播帶貨的行列，尋找生機。她坦言這個過渡期極度艱難，前期鋪墊了足足一年時間幾乎零收入，直到後來才慢慢摸索出自己的定位，靠分享護膚養生心得成功吸納了一班忠實粉絲。

引起網民熱議。（小紅書截圖）

江美儀還有兩重頭劇未播，包括與袁詠儀合作的《模仿人生》。（微博圖片）

另一套則是《璀璨之城》。（IG圖片）

另外，江美儀也曾因「直腸直肚」而遭雪藏。她憶述在《親親我好媽》首次擔任女主角時因太緊張，語氣過重忽略他人感受，結果無意中得罪了幕後人員，這導致她陷入了數年「無人敢用、無劇可拍」的慘況。後來被安排去拍綜藝節目《街市遊樂團》時，又因為節目中毫不修飾的直率表現而被觀眾狂鬧，令她大嘆「真係俾人鬧足十幾年」。

江美儀傳拍《街市遊樂團》時欺負陳浚霆，但其實佢哋一直都保持良好關係。（IG@elenakongmayyee）

由於太過緊張劇本，一度傳得罪高層，江美儀為最佳女主角拉票時曾爆喊。（IG@elenakongmayyee）

而早前，有網民在threads毫不留情地批評她：「港嬸最中意用自己直腸直肚，真性情去包裝自己：自大，無禮貌，乞人憎」，直指她的「真性情」只是一種掩飾惡劣性格的包裝手法。對此，江美儀不但沒有動怒反擊，更加親自留言回應：「我會檢討下自己，多謝你提醒！感恩！」從中可見江美儀近年的轉變，不少網民也力撐她：「「美儀姐你已經做得好好啦！」、「真實做個善良嘅自己就夠了」。

江美儀直認個樣生得寸，易惹是非。（王海圖 攝）