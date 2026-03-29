林子博喪偶6年保持單身　結婚23周年紀念日悼亡妻：林太快樂

已移居英國的前TVB娛樂新聞台主播林子博，昨日（28日）於社交平台發布兩張與亡妻董燕君（Shirley）的舊照，紀念兩人結婚23周年，簡短而深情的文字觸動不少網民。

現年54歲的林子博與Shirley於2003年結婚，育有一對子女林詠渝及林卓楠。Shirley於2019年不幸確診患上罕見的「平滑肌肉瘤」，林子博在太太抗癌期間一直不離不棄，積極尋求療法，惜Shirley最終於2020年病逝。Shirley離世至今已6年，林子博始終未忘愛妻，每逢結婚紀念日、生忌或死忌，均會發文悼念。

林子博陪太太董燕君（Shirley）抗病多時，終在2020年離逝。（影片截圖）

林子博陪太太董燕君（Shirley）抗病多時，終在2020年離逝。（影片截圖）

結婚紀念日深情發文：林太快樂

昨日，他在社交網分享了兩張照片，其中一張是兩人當年的婚紗照，照片中這對新人緊緊相依，流露幸福笑容。林子博深情寫道：「林太～3.28結婚23周年快樂Shirley Tung」，文字簡潔卻充滿對妻子的思念。網民亦有留言：「雖然形式不同了, 但你們的感情一直存在 ✨ 這一天依然屬於你們的愛, 願回憶溫柔地陪伴你 💞」、「知道阿嫂永遠都會記得這一天的大日子」、「So sweet」。

林子博每年結婚紀念日都會出Post悼念亡妻。（IG@lam_chi_pok）

二人年輕時合照。（IG@lam_chi_pok）

林子博發文悼念太太死忌。（林子博Facebook）

單身生活寄情跳舞 擇偶要求「聊得來」

林子博於2021年帶著一對子女移居英國曼城展開新生活，除從事地產相關工作，並經營YouTube頻道分享生活點滴。早前他曾透露目前依然單身，雖然曾參加跳舞班解悶，但直言並非為了尋找新對象。至於對未來的感情生活，他表示若要找伴侶，希望能找年齡介乎45至55歲、彼此聊得來的女性作伴。

林子博適應英國生日，等仔女放學食杯雪糕：「等放學的最高享受🍦」。（IG@lam_chi_pok）

子女暴風長高。（IG@lam_chi_pok）

兒子留長頭髮。（IG@lam_chi_pok）

一家四口。（林子博Facebook）