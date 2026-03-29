正義女神｜譚耀文闊別22年重返TVB　做佘詩曼前夫唔敢諗爭視帝

相隔將近22年，譚耀文再次出演TVB劇，兼再次與佘詩曼。兩位「高人」再次聯手，實在叫人期待！譚耀文接受《香港01》訪問時，透露在劇中飾演佘詩曼我前夫，劇情後段更會與她有更多對手戲：「其實唔難想像，曾經有愛但係共處一室。」



譚耀文闊別22年重返TVB。（陳順禎 攝）

闊別22載強勢回歸 與阿佘合演鬥氣前度

早年譚耀文專注於電影拍攝，他表示，近年才萌生出拍電視劇的念頭。「其實之前都有，一路都叫我返嚟，但係之前有啲古裝又覺得唔係咁啱。對上一次係《無名天使3D》，睇返啲片都覺得我同阿佘嗰時好細個。」

《正義女神》劇中，譚耀文做佘詩曼前夫。（陳順禎 攝）

無懼《新聞女王》收視神話 盼觀眾聚焦演員火花

阿佘主演的《新聞女王》大收旺場，訪問中問譚耀文對於《正義女神》的信心，他就回答：「公平啲講，有陣時又唔係下下要鬥幾多點（收視）。」他說，除了睇佘詩曼的演技，他本人的回歸，劇中新演員的演出也是焦點之一，反而收視不是唯一重要的事。

佛系看待視帝寶座 隨遇而安最緊要開心

會否希望憑《正義女神》攞獎？譚耀文相當平靜，回答：「唔諗獎㗎啦，最緊要令自己開心。我覺得呢啲時也命也，睇角色囉，最緊要隨緣，做得開心。（想攞視帝定影帝？）唔敢諗呢啲，因為愈諗，愈會令自己太大壓力。」

好耐冇喺電視機見到譚耀文。（陳順禎 攝）

譚耀文接受《香港01》訪問。（陳順禎 攝）

譚耀文出席《正義女神》宣傳活動。（陳順禎 攝）

譚耀文出席《正義女神》宣傳活動。（陳順禎 攝）