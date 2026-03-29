「美心妹妹」楊鎧凝轉眼17歲充滿少女味　留日讀書返港旺角打卡

當年憑藉美心蘿蔔糕廣告走紅全港的「美心妹妹」楊鎧凝（Celine），轉眼間已由稚氣的小童星蛻變為17歲的留日學生。目前在日本九州某間著名寄宿制高中就讀的她，趁著學校假期回港，連日在社交平台大方分享近況。雖然步入青春期的她，樣貌身材成為網民熱話，但她依然保持開朗笑容，以自信姿態展示少女味十足的一面。

5歲的「美心妹妹」楊鎧凝小妹妹（Celine）好可愛！（網上圖片）

楊鎧凝細個係「廣告小天后」。（網上圖片﻿）

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身高直追爸爸耳際

楊鎧凝在facebook分享了一張與父親的背影對比照，見證時光飛逝。在2014年的舊照中，當年只有6歲的她還是個牽著爸爸手行街的小女孩；但在2026年的近照中，穿上厚底鞋的她已顯著長高，直逼爸爸耳部的位置，網民紛紛留言：「大個女啦」。

女大十八變，但依然係拖住爸爸隻手，好溫馨。（facebook@Celine 楊鎧凝﻿）

圓圓臉蛋身形被指「脹了幾個碼」

近年楊鎧凝的樣貌和身形變化引起不少關注。13歲那年，她上節目後被評網民惡意評論，指她身形同樣貌都一樣圓碌碌，她大方回應指：「多謝大家的鼓勵，但是Celine係唔會減肥節食㗎，不過會做多啲運動囉！」上月（2月）她上載在東京迪士尼樂園遊玩的照片，當時再度被指面部及身形「脹了幾個碼」，令部分網民感嘆其可愛甜美不再，甚至產生「回憶崩壞」之感。不過，楊鎧凝懶理閒言，繼續分享生活照，並露出招牌兔仔牙，發放正能量。

Celine因要專注學業而減少參與幕前演出。（節目截圖）

隻身赴日留學。（facebook@Celine 楊鎧凝﻿）

早前去主題公園玩，被網民指「回憶崩壞」。（facebook@Celine 楊鎧凝﻿）

回港假期行程豐富 偶遇周嘉洛讚有有風度

今趟假期回港，楊鎧凝行程相當豐富，先後走訪了多個具代表性的香港熱點。為了向日本同學展示「家鄉」風貌，她特意到旺角街頭拍照，並笑言：「就地MK 啦，夠香港😂😂😂」。在髮型屋剪頭髮時，她更偶遇「金城安」周嘉洛，兩人親切合照。她盛讚周嘉洛極具紳士風度，「 當我諗緊我隻手咁短點樣可以selfie到兩個人，佢已經幫緊我攞部電話同我拍。 這個明星真係超有風度同超 Nice 呢😘😘」此外，她也延續傳統前往文武廟祈福，並透露自己在日本擔任高中女足經理人，經常幫隊友按摩，「喺神戶嗰次個個都點名要我按，所以每晚只限五個位， 每個隊友只限15分鐘。」原因是她經常在香港按摩時向師傅「偷師」，故按摩手藝精湛。

日本同學想睇吓香港係點，楊鎧凝就係旺角打卡。（facebook@Celine 楊鎧凝﻿）

剪頭髮遇「金城安」周嘉洛。（facebook@Celine 楊鎧凝﻿）

長高唔少，充滿少女味。（facebook@Celine 楊鎧凝﻿）

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高峰拍20幾個廣告 獲封「廣告小天后」

楊鎧凝3歲便入行，曾是廣告童星界的寵兒，最高峰時期拍20幾個廣告，有「廣告小天后」之稱；另曾參演《愛我請留言》和《陪著你走》等劇集，直到2015年因寫真集風波令她大大減少幕前的演出。近年來楊鎧凝專注學業，她一直對日本文化充滿熱情，認為日本的教育和培訓環境非常優秀，因此決定前往日本留學。

熱愛日本文化。（facebook@Celine 楊鎧凝﻿）

熱愛日本文化。（facebook@Celine 楊鎧凝﻿）

赴日留學。（facebook@Celine 楊鎧凝﻿）

Celine曾經分享了自己的成長過程：

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成長照片。（facebook@Celine 楊鎧凝﻿）