李榮浩公開指控單依純侵權演唱《李白》　後獲回應：深感版權重要

內地歌手李榮浩今日（29日）因版權爭議成為熱話，他先是公開指控單依純演唱會上侵權演唱其作品《李白》，隨後被作詞人吳向飛喊話要求為早年演唱《路一直都在》未獲授權、未付費，要求道歉。李榮浩四連追問演出時間、場合，否認曾以主唱身分演唱該曲，並承諾若屬實，將公開賠償道歉，並強調「我和律師都在等您」，叫吳向飛拿出證據。

李榮浩因版權爭議成為熱話。（微博@李榮浩）

李榮浩公開指控單依純演唱會上侵權演唱其作品《李白》。（微博@李榮浩）

李榮浩控訴單依純侵權

單依純團隊在深圳演唱會前申請翻唱《李白》，被李榮浩方郵件明確拒絕，但3月28日仍強行登台演唱。中國音樂著作權協會出具聲明證實未授權，屬法律定性侵權。李榮浩連續兩次質問，批評改編僅「換書皮未改內容」（和弦律動未變，僅改電鼓），舞台「無所謂態度」實為競技工具，背離原作精神。李榮浩質疑單依純純粹「是否來報仇」，暗指其從《中國好聲音》怯場新人變為「自信侵權」歌手的轉變令人唏噓。單依純發文回應稱：「正在了解情況，深感版權重要。」但沒直接承認侵權事實，被指迴避核心問題。

李榮浩控訴單依純侵權。(微博圖片)

單依純是實力唱將。（視頻截圖）

單依純聲音空靈動聽。（單依純微博圖片）

李榮浩微博全文如下：

近日單純方針對3/28 3/29深圳演唱會致電中國著作權協會與我方版權公司徵求授權在演唱會中翻唱《李白》我方已郵件形式明確客氣的婉拒了這個版權邀約案件



3/28日單依純方在沒有拿到授權的情形下強行侵權演唱我方先致電協會協會明確說明並未授權對方行為屬於強行侵權今日是假日週一中國著作權協會以郵件形式補發蓋章聲明



單純從你站上舞台那一刻你作為其他導點師的學員我是否一直用最積極正面的誇獎態度介紹你給全國觀眾起碼一直到昨天我的態度是一樣的所以我釋出的善意對於你來說就是如何呢又能怎是嗎



你在歌手節目中的翻唱網上對於我本人調侃熱搜滿天飛我保你萬全登上神颱沒有回復任何一字來仇恨是什麼呢？要我說說嗎？你承受的住嗎？你確定你承受的住告訴我



希望你不要說你不知道都是公司幹的這不符合你如何呢又能怎的態度也不要在今晚的演出中黯然落淚博取同情畢竟你想清楚自己可以侵權的那一刻的你是自信的把你的自信拿出來當然你要這麼說也可以這是你的權利這一切也只是我的建議



全網都在等我評價李白我今天給一個評價



我認為並沒有改變包含李白的部分從和弦到律動並無太大變化把真鼓改成電鼓我認為這不構成所謂的改編如果說前後加的幾段我理解比喻成一本書換了個書皮本質內容沒變所以我不知道要評價什麼



至於那些態度舞台上表達的無所謂只是用無所謂的態度作為武器來贏得比賽而不是真正的無所謂因為真正的無所謂根本不會讓你知道這就是我看到的東西和評價



短短幾年時間從一個站在舞台上被嚇的流眼淚的小女孩到昨天的強行侵權這些真的讓人唏噓

