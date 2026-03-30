Carina@VIVA獲英皇力捧單飛出歌　樂壇女新人「仙界大戰」再升級

今年僅開始三個月，女新人競爭已相當激烈，更被譽為「仙界大戰」！除了試當真的陳苡臻（Jessica）外，多個女團成員紛紛派代表出戰，先有COLLAR的王家晴（Candy）與蘇雅琳（Ivy）同日出歌；再有目前處於半休團狀態、轉型獨立女團的Lolly Talk成員黃詠霖（阿蛋）也推出了單曲，《01娛樂》收到消息指，VIVA的首位單飛代表亦已出爐，就是隊長李晞彤（Carina）！換言之除了Jessica外，其餘四位都是《全民造星IV》出身。

本年度樂壇女新人試當真的陳苡臻Jessica。（Instagram：krisssica）

本年度樂壇女新人王家晴Candy。（Instagram：candyw1219）

本年度樂壇女新人蘇雅琳Ivy So。（Instagram：ivyysooo）

本年度樂壇女新人黃詠霖阿蛋（Instagram：011011_egg）

Carina一向是隊中公認最有團魂的一位，今年1月網上綜藝節目《VIVA Medium Rare House》第二季中，她通過網民（40%）、同事（40%）及隊友（20%）三方投票，以最高票數大熱當選隊長。據傳所屬公司英皇娛樂在投票前已早決定好，這位最高票數成員除了努力帶團隊走得更遠外，亦獲得單飛出道機會，推出Solo歌，有機會獨當一面表現自己。

Carina一向是VIVA隊中公認最有團魂的一位。（Instagram：carinalxt）

今年1月網上綜藝節目《VIVA Medium Rare House》第二季中，她通過網民（40%）、同事（40%）及隊友（20%）三方投票，以最高票數大熱當選隊長。（Instagram：carinalxt）

據傳所屬公司英皇娛樂在投票前已早決定好，這位最高票數成員除了努力帶團隊走得更遠外，亦獲得單飛出道機會，推出Solo歌。（Instagram：carinalxt）

從種種迹象所見，Carina明顯是被公司力捧的一位，吸金力為全隊最高！早於《造星IV》後還未正式入VIVA的時期，她已是KOL，有自己接廣告，於網上人氣不低。出道後她亦慢慢成為廣告商寵兒，早前她獲Calvin Klein邀請擔任亞洲區模特兒，廣告在多個地區鋪天蓋地式出現，同時她亦長期與運動品牌Nike合作，剛剛推出新一輯宣傳照。此外，Carina亦首度挑戰舞台劇，4月將聯同戴祖儀、海兒、阿妹@Lolly Talk聯手擔演舞台劇《Nancy戀噏Show》，首10場反應熱烈，早前更宣布加開10場，走勢不俗。VIVA剛推出完團歌《Baby Savage》，未知Carina何時推出「處女作」單曲，但現時可以肯定的是，今年年底頒獎禮女新人獎項一定爭崩頭！

，吸金力為全隊最高！（Instagram：carinalxt）

Carina吸金力為全隊最高！（Instagram：carinalxt）

早於《造星IV》後還未正式入VIVA的時期，她已是KOL，有自己接廣告，於網上人氣不低。（Instagram：carinalxt）

Carina出道前的靚相，於IG有過萬Likes！（Instagram：carinalxt）

出道後她亦慢慢成為廣告商寵兒，早前她獲Calvin Klein邀請擔任亞洲區模特兒。（Instagram：carinalxt）

CK廣告在多個地區鋪天蓋地式出現。（Instagram：carinalxt）

Carina亦首度挑戰舞台劇，4月將聯同戴祖儀、海兒、阿妹@Lolly Talk聯手擔演舞台劇《Nancy戀噏Show》。（Instagram：carinalxt）