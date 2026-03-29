五月天啟德演唱會丨鼓手冠佑女兒任嘉賓　20年前專輯留下嬰兒哭聲

五月天「#5525+1回到那一天」啟德主演唱會昨日（28日）來到第三晚，鼓手冠佑（劉冠佑）女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任中場嘉賓，與阿信合唱《愛情的模樣》。阿信感謝小玫瑰今次來跟五月天一起慶祝生日，小玫瑰提到自己2006年出生，阿信笑說：「我提醒你，在這個時代上，2006年出現了一張劃時代的專輯。」小玫瑰沒被考起，想了一會說：「《為愛而生》專輯？」阿信再問：「你知道為甚麼叫《為愛而生》嗎？」小玫瑰說：「因為在結尾收錄了我嬰兒時的哭聲。」阿信亦感謝小玫瑰在這麼多年後再來到五月天的舞台。

「小玫瑰」劉芯妤擔任中場嘉賓，與阿信合唱《愛情的模樣》。(公關提供)

阿信感謝小玫瑰今次來跟五月天一起慶祝生日。(公關提供)

阿信表示他們年紀這麼大了，要演奏結他、Bass及打鼓也是絕不容易。阿信笑問石頭的兒子甚麼時候可以上台彈吉他？石頭說：「我兩個兒子都在彈吉他，我跟怪獸都可以休息了！」阿信好奇問一個人可彈兩個人的部份嗎？石頭笑說：「我有兩個兒子呀！」阿信又轉向想問瑪莎，瑪莎立即開玩笑說：「我兒子彈BASS我就打斷他的腿！」全場觀眾爆笑。瑪莎笑說：「打鼓比較好！」

瑪莎不讓兒子彈BASS。(公關提供)

阿信表示他們年紀這麼大了，要演奏結他、Bass及打鼓也是絕不容易。(公關提供)

阿信感謝大家加入五月天的大家庭，家人跟朋友的分別是朋友有時會反目爭吵，愛人有時會分隔兩地。但家人會永遠在一起，謝謝大家來跟五月天渡過生日。阿信又提到小玫瑰現在懂寫歌了，他笑說：「那第十張專輯交給你囉！我們可以休息喇！」小玫瑰及後演唱了自己的作品《只是朋友》。

阿信感謝大家加入五月天的大家庭。(公關提供)

阿信又提到小玫瑰現在懂寫歌了。(公關提供)