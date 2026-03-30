中年好聲音4｜劉佩玥演唱被批唔夠氣　肥媽教「色誘」引麻甩佬

《中年好聲音4》進入大直路，選出30強之後來到「黑白榮耀換位賽」，30強將根據往績分組作賽。「動物明星」有周志康、莫家淦、劉佩玥和羅天宇殺入30強。誠言，藝人演員唱歌，往往會讓觀眾有種「自己友肯定會鬆手啲」的錯覺，但昨日（29/3）播出一集，劉佩玥演唱時就表現出應有的水準，證明了她入圍是靠實力而非關係。



劉佩玥唱《喜歡你》得81分。（《中年好聲音4》截圖）

劉佩玥唱《喜歡你》得81分

昨晚一集，劉佩玥以黃家駒原唱，G.E.M.版本的《喜歡你》作賽，有別於原唱，劉佩玥用一把較柔和的聲線唱出了女聲版，不一樣的味道。車婉婉提起，早前集數中見到作為「貓女郎」時的劉佩玥，上台後「震過貓王」，劉佩玥就回答，表示自己也有演唱經驗，但登上《中年好聲音4》見到5位評審就不其然的緊張了起來。「今日放開咗自己嘅緊張，少咗對自己嘅懷疑。」劉佩玥得到81分。

劉佩玥唱《喜歡你》。（《中年好聲音4》截圖）

劉佩玥殺入30強。（《中年好聲音4》截圖）

81分唔算好高。（《中年好聲音4》截圖）

肥媽教用笑容引麻甩佬

肥媽說：「你已經進步咗好多，你對自己冇信心，所以你控制音準嘅時候就冇咁穩陣，同埋最後嗰度唔需要嗌。唔係話每一隻歌佢點唱，你就點樣唱，你唱隻歌就可以加自己入去。喺嗰兩分幾鐘你就係主角。如果你唔驚，你笑容好好，你好靚，你用你自己方法唱，引死啲麻甩佬。」她又不忘指着一旁的張佳添：「冇話你麻甩佬，冇咁樣講吓。」

谷婭溦表示，知道劉佩玥是演唱G.E.M.的版本，但不夠她有力氣，並寄言：「你要好好研究吓。我哋喺台上表演嘅時候，肢體點樣做，我哋嘅聲音，我哋嘅位置點樣去做。」

肥媽畀評語都好客氣。（《中年好聲音4》截圖）

谷婭溦點出問題所在。（《中年好聲音4》截圖）

尤淑情是上期最高分的一位。（《中年好聲音4》截圖）

評審對尤淑情演唱技巧技巧一致好評，但均認為過於炫技（show off）以致失去一些感情。最後尤淑情得分92分，足足拋離劉佩玥11分。

劉佩玥直落危險區。（《中年好聲音4》截圖）

相差好大。（《中年好聲音4》截圖）

相差好大。（《中年好聲音4》截圖）