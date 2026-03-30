正義女神｜演員陣容名單＋角色介紹：佘詩曼/許紹雄/陳煒/譚耀文

正義女神｜佘詩曼今次挑戰新角色，是做法官。而今次也是許紹雄的遺作。故事講述高等法院法官佘詩曼，因一次對陳煒的兒子高成彬的自覺失誤判決，而決定轉去做少年法庭裁判官。

正義女神｜電視劇情大綱

高等法院暫委法官言惠知（佘詩曼 飾）事業正位處巔峰，但就在審理一宗少年天台兇殺案時，揭發出案情背後複雜，並震撼了她的價值觀。完案後，言官不惜放棄前途，主動向高等法院申請降職，轉任少年法庭裁判官，令人驚詫，成為同行眼中的「異類」。來到少年法庭，她遇見了想法各異的兩位法官：為了上位而不擇手段的年輕裁判官鄭官（周嘉洛 飾），以及即將退休、看似游手好閒的主任裁判官洪官（許紹雄 飾）。

言官轉戰少年法庭後，就接手一連串棘手的未成年人重案，包括縱火案、校園霸凌案、家暴案等等。為了追尋真相，她願意付出所有，同時跟職場對手兼前夫邱光正（譚耀文飾）和資深大律師高淑樺（陳煒 飾）針鋒較量！言官起初一意孤行的行為引來同儕不滿，但隨著時間互相磨合，她擇善固執的態度讓身邊的人重新審視「司法正義」的真正意思，慢慢化敵為友。正當一切步入正軌，言官沒想到繼女天雪（樂珈嘉 飾）竟然捲入一宗大案！這一次，言官能否憑藉智慧與決心，把少年社會亂象撥亂反正？

正義女神｜演員人物關係圖

正義女神｜演員人物關係圖 电视剧正义女神@Weibo

《正義女神Themis》演員

佘詩曼 飾 言惠知/言官

前高等法院暫委法官，之後因在處理高淑樺兒子高成彬的案件時，自覺有放走了一個罪犯，十分內疚，在正值事業上升期時，反而主動申請降職擔任少年法庭裁判官，具備獨有想法與法律手段，言辭有理，決心以法律教育少年。也是因為降職一事，就與邱光正離婚，但也保持良好朋友關係，也一直都十分關心繼女邱天雪，視如己出。「既然父母唔教，就由法庭幫你教」是言惠知的口頭禪。對真的十分可惡的少年，就會加以懲罰;對於需要幫忙的少年就會暗地裡出手去搵證據，希望還以清白。

也是因為高淑樺兒子高成彬的案件，與高淑樺關係開始交惡，高淑樺更開始攻擊繼女邱天雪。而言惠知對所有人都一視同仁，就算是繼女邱天雪做錯事，都需要負責任。

佘詩曼 飾 言惠知/言官 电视剧正義女神@Weibo

佘詩曼 飾 言惠知/言官 电视剧正義女神@Weibo

譚耀文 飾 邱光正

律政司副刑事檢控專員，言惠知的職場對手兼前夫，二人之間帶着矛盾，但又會合作。在多個案件上，2人都會合作。在一次邱光正的上司懷疑有收受利益而影響案件，邱光正十分正直，最後找到了證據，把上司"請走"。但是，也因為對權力的渴望，曾阻止女兒邱天雪去做證人。

譚耀文 飾 邱光正 电视剧正義女神@Weibo

陳煒 飾 高淑樺

資深大律師，氣勢十足，與言惠知展開激烈的法庭對決。有一個獨子高成彬，兒子今年14歲，兒子雖然沒有爸爸，但在他的成長從沒有任何比不上同齡的孩子，衣食住行所有都是最好的。高淑樺每日都十分忙，沒有時間陪兒子，但在面對兒子時卻不知道可以怎樣和他溝通。在面對高成彬的案件，之後到補習老師Lydia失蹤案，但又因為自己未有陪伴，有愧疚有害怕，只可以派人全天候"照顧"高成彬。高淑樺其實都估到兒子高成彬是有問題，但就不想去了解，選擇包庇，以為把兒子送去外國就無事。

高淑樺在其他案件中，成日都被言惠知反駁到，就覺得言惠知針對她。之後，高淑樺都想言惠知感受到最親受影響的感覺，就開始針對言惠知繼女邱天雪。

陳煒 飾 高淑樺 电视剧正義女神@Weibo

周嘉洛 飾 鄭邵文

裁判法院年輕裁判官，為人冷靜理性。是鄭邵玲之弟，小時候因為被母親家暴，一直與姊姊在兒童之家相依為命，對母親恨之入骨。判決上看似冰冷，其實在暗地裡是會幫人，有時會借鄭邵玲之手幫。對權力有渴望，為了搏上位而不擇手段去跟不同的高級官去打高爾夫球。

周嘉洛 飾 鄭邵文 电视剧正義女神@Weibo

許紹雄 飾 洪思義

裁判法院主任裁判官，打算退休，與言惠知亦師亦友。在以前，因為兒子疑似犯了罪，但就不支持兒子，更覺得兒子影響了自己的工作，做不了更高的職位。後來，受到了言惠知的影響，後悔以前的行為，希望與兒子修補關係。

許紹雄 飾 洪思義 电视剧正義女神@Weibo

馬貫東 飾 程睿燊

是一個好人，會對少年犯/案件，會多加了解，希望唔會錯判。已經有肺癌好多年，但也希望用生命餘下的時間，去幫助更多的人。

馬貫東 飾 程睿燊 电视剧正義女神@Weibo

蔣祖曼 飾 鄭邵玲

鄭邵文之姐，感化主任。為人感性，願意去了解不同的少年犯，希望可以幫到他們作出改變。

蔣祖曼 飾 鄭邵玲 电视剧正義女神@Weibo

戴祖儀 飾 林雅晴

是方官之外孫女，但就沒有公開與方官的關係。