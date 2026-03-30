HAPPY伯傳與屯門娜娜斷交　打破傳聞與老公兒子同場撐扭腰熱舞

曾因在屯門公園賣唱而成名，繼而成為網紅的「屯門娜娜」董幸兒，早前曾透露婚後與忠實粉絲Happy伯失聯，而這段粉絲與偶像間的特殊情誼引起了不少的關注。最近，二人打破失聯傳聞終於再度重聚，並一同現身於屯門娜娜的演出場合。

「屯門娜娜」董幸兒早前曾透露婚後與忠實粉絲Happy伯失聯。(ig@nananananana0125)

二人打破「屯門娜娜」董幸兒的失聯傳聞終於再度重聚。(ig@nananananana0125)

屯門娜娜同久未露面的Happy伯合照

昨日（29日）屯門娜娜於社交平台上載了多張活動近照，其中一張照片中，久未露面的Happy伯戴上其標誌性的黃色鴨舌帽，笑容滿面地與屯門娜娜的老公和兒子坐在一起，畫面宛如一家三代，Happy伯笑容滿面消除了外界對他的健康擔憂。屯門娜娜當日身穿黃色豹紋Tube Top搭配粉紅色短褲，在台上賣力表演，手上還持兩張100元鈔票與觀眾互動。而台下的Happy伯則坐在屯門娜娜老公與孩子旁邊，全神貫注地欣賞著屯門娜娜的表演。

Happy伯笑容滿面消除了外界對他的健康擔憂。(ig@nananananana0125)

屯門娜娜宣布結婚、誕子後疑與Happy伯斷交

自從當年在屯門公園以性感打扮載歌載舞而一舉成名，屯門娜娜便以獨特風格收穫了一眾長者粉絲，當中Happy伯更是她最忠實的支持者。二人曾因這份獨特的緣分成為當年的話題人物。然而，自2023年屯門娜娜宣布結婚、誕子後，Happy伯便未再現身引起大家關注。

屯門娜娜宣布結婚、誕子後疑與Happy伯斷交。(ig@nananananana0125)