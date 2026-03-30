鄭健樂Rocky「合照新女」唐菲再反擊　講明唔po相被出賣：做新聞

58歲「大隻Rocky」鄭健樂早前與37歲女星崔碧珈（Anita）驚爆拍拖譜出父女戀引來熱烈討論。男方更Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，而女方初時受訪表示，因在Rocky健身室做gym而認識，更坦言男方性格善良，會照顧小朋友也會傾心事，讚他是「認識的人當中最高分的男人」，一副像是正在拍拖但不明說的姿態。



鄭健樂Rocky曬疑新女合照。（IG@鄭健樂）

Rocky鄭健樂又「上頭」？

不過，其後事件迅速發酵，崔碧珈澄清與Rocky只是好朋友關係。兩人關係更一度降lv，其後更是正式關係決裂，終於上月正式落幕，Rocky刪除了 IG上的「@崔碧珈」，正式死心。未幾，今日（30/3）又傳出Rocky搵到新歡。他在IG Story上貼上與一名後生靚女的合照，兩人頭貼頭影相又一齊在海邊遛狗，關係似乎非一般！崔碧珈「父女戀」羅生門迎大結局 Rocky悄刪IG愛的宣言疑死心

唐菲在IG出post。（IG@唐菲）

誰是鄭健樂「合照新女」唐菲？

據知這位後生靚女為叫唐菲，為女子組合B.Gs成員，身兼歌手、演員、瑜珈老師、健身教練幾個身分，也曾客串一兩集《愛・回家之開心速遞》、《回歸》及主持旅遊節目，就條件和背景來說，與Rocky也相當登對，與崔碧珈相比亦不相伯仲。

崔碧珈（博圖片）

唐菲回應《香港01》：佢而家利用我做新聞

可是，Rocky IG Story貼出之際，事情迎來180度轉變。女方唐菲在IG Story中截下與Rocky的IG DM截圖，寫下「你這樣對我造成困擾」、「我唔想出現喺你任何社交平台，麻煩你Del晒去」。Rocky亦再截取女方IG Story，放上「講各位唔好再問及騷擾女方」。

事件女主角唐菲接受《香港01》訪問，她坦言不認識Rocky，也未曾答應，甚至拒絕Rocky將合照擺上網。「我哋唔係朋友，重點係佢而家利用我做新聞。講咗唔好畀麻煩我，佢都利用我。我真係有講明唔好post，多謝你搵我了解，但係我冇故仔想講我唔想再糾纏呢單嘢。」其後，唐菲向《香港01》記者展開一張對話cap圖，清楚寫明拒絕將合照分享在社交平台，而Rocky亦回答：「明白」、「咁靚唔po好浪費」，就沒有回音了。鄭健樂Rocky曬疑似新歡合照再炒車 性感女激動澄清：朋友都不是

唐菲亦坦言，自己從未接觸過Rocky，從未認識也只是在新聞上見過他。當日遛狗時的合照，其後Rocky在IG Story上分享，因覺得會被人誤會，及有朋友已誤會自己和他有戀愛關係，所以才提出刪走合照的要求。

唐菲客串過《愛・回家之開心速遞》。（TVB截圖）

唐菲身材真係一流。（ig@toffee.tongfei）

唐菲曾為女團成員之一，好明顯行性感路線。（ig@toffee.tongfei）

唐菲曾為女團成員之一，好明顯行性感路線。（ig@toffee.tongfei）