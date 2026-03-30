張柏芝與95後小花同場神顏輾壓對方　獲網民封「東方柯德莉夏萍」

現年45歲的影后張柏芝初出道時顏值爆燈，憑藉精緻五官及清純氣質，成為許多少男心目中的女神。早年她為了專心照顧三名兒子振軒（Lucas）、二仔謝振南（Quintus）及孻仔Marcus，一度減產淡出，隨著兒子日漸長大，這位盡責好媽媽近年強勢復出，頻頻接拍綜藝節目及出席公開活動，人氣依然高企。

張栢芝初出道憑一首《任何天氣》爆紅。（微博@張栢芝）

張柏芝為人相當寵粉。（張柏芝微博圖片）

張柏芝與95後小花同場唔輸蝕

向來是品牌寵兒的張柏芝連日來與內地95後小花楊超越現身上海及廣州出席時裝活動，今次是兩人在三日內兩度同場，網民形容兩人相遇為「頂級神顏盛典」。張柏芝分別以白色恤衫黑超造型及黑色恤衫長裙襯All Back馬尾亮相，打扮帥氣利落，展現強大影后氣場。雖然張柏芝與楊超越年齡相18歲，但完全沒有被比下去，反而美貌更吸引網民眼球。

張柏芝連日來與內地95後小花楊超越現身上海及廣州出席時裝活動。（小紅書）

張柏芝與楊超越同場唔輸蝕。（小紅書）

雖然張柏芝與楊超越年齡相18歲，但完全沒有被比下去。（小紅書）

網民讚張柏芝美貌更吸引網民眼球。（小紅書）

張柏芝獲網民封為「東方柯德莉夏萍」

大批看到張柏芝的最新狀態後，都忍不住留言大讚：「好恐怖的顏值，和一堆20多歲的同框，還只能看到她」、「無敵的美貌，秒了好多內娛女星」、「張栢芝真的40+嗎？她看上去五官好精緻。」、「柏芝美得太突出了，完美的頭顱」、「我的天張柏芝亞洲最美女星 這顏值這骨相這氣質 東方的奧黛麗赫本」。另外，柏芝看到在場有海量粉絲守候，立即派心及停低給粉絲拍照，可見她非常寵愛粉絲。