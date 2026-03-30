張柏芝飛西班牙探二仔包到冚一抽二掕　瞓垃圾袋攰到殘勁捱得

張柏芝離婚後便以湊仔為重，今年2月初，張柏芝18歲大兒子謝振軒赴澳洲悉尼讀大學，張柏芝拎近十件行李緊隨飛去，掃貨、煮飯，全天候照顧兒子的生活。近日張柏芝又飛到西班牙馬德里，據指是陪二子謝振南（Quintus）打波。張柏芝日前被拍到包到冚現身西班牙機場，又拎住大件細件，且她自爆住酒店竟瞓垃圾袋，又大呻好攰，為兒子「騰嚟騰去」，令網民大嘆她好捱得。

張柏芝生為三兒之母，凍齡非常！（微博@張柏芝）

張柏芝現身悉尼平價超市。(MoMo_oMoM@小紅書)

張柏芝攬住仔仔。(cecilindapan@小紅書)

張柏芝拎大件細件赴西班牙支持兒子比賽

張柏芝近日被發現在馬德里機場，戴口罩太陽眼鏡包到冚都被認出。張柏芝拎住一個行李箱，身邊的背囊也是她的行李，雖然不及上次拎近十件行李「重量級」出行，但今次行李重量看上去也不惹少。張柏芝一邊等一邊傾電話，網民見到都不禁嘆張柏芝「好能吃苦」。

張柏芝陪大仔Lucas到悉尼升學。(小紅書)

張柏芝與細仔Marcus在海邊玩。(卡卡@小紅書)

張柏芝酒店瞓垃圾袋睡袋

張柏芝其後在instagram分享在西班牙的生活，她曬出一張與兒子的背影合照，兩母子關係融洽。張柏芝買了不少藥物和日用品給兒子，並狂囑咐兒子着衫不要凍親，自己亦穿上厚衫嗌凍。另外，張柏芝拍片指，見到網民在機場拍下她的片段，她分享所帶的都是日常用品，並指在酒店瞓覺時，會鋪一張垃圾袋在床上再瞓睡袋，她說：「因為我沒時間鋪床單，所以鋪垃圾袋。」她大呻好攰，但又發文：「一切都值得」。

張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張柏芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。張柏芝在內地密密發展也不忽略三個仔，常被拍到與兒子一起，實在是廿四孝媽媽。

張柏芝包到冚現身西班牙機場。（小紅書）

又是大件細件。（小紅書）

講電話。（小紅書）

張柏芝曬出與兒子的合照。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝瞓垃圾袋。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

再瞓睡袋。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝難掩疲倦。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝直言：「一切都值得」。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝育有三兒子。（張柏芝）