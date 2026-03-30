金獎像2026｜男女主角提名揭盅　林嘉欣忙開個展《餘靜》無留意

《第44屆香港電影金像獎》提名名單正式揭曉，最矚目的莫過於古天樂憑藉《私家偵探》與《尋秦記》兩部大作雙入圍最佳男主角，自己打自己，誓要將影帝寶座收歸囊中。

影帝終極廝殺

古天樂在《私家偵探》中頹廢內斂的突破性演技，被視為奪獎大熱；但他還要面對「大魔王」梁家輝在《捕風追影》中瘋狂演出。此外，為戲練成「筋肉人」的張繼聰憑《金童》殺入戰局，黑馬姿態極其強悍，這場影帝爭奪戰不到最後一秒都難分勝負！

章子怡強勢回歸

至於入圍最佳女主方面，章子怡憑藉陳可辛執導的《醬園弄•懸案》強勢回歸，對上在《贖夢》中展現驚人爆發力的陳法拉。一邊是國際級的細膩層次，一邊是近年演技大躍進的代表，加上實力派廖子妤與影壇新勢力許恩怡的夾擊，今年的「影后之爭」絕對是頒獎禮當晚的最大看點。

林嘉欣今日出席活動。（吳子生攝）

林嘉欣表示無留意今年金像獎提名。（吳子生攝）

憑藉《男人四十》包攬金馬獎及金像獎的新人與女配角獎，並以《百日告別》登上金馬影后寶座的林嘉欣，今日（30/3）現身中環出席活動，接受《香港01》訪問時表示：「我冇留意，我呢幾個星期，喺度趕緊個柴燒個展《餘靜》，前日星期六先喺台北開幕。其實農曆年後我已經喺度趕緊工，因為我有啲嘢燒爆咗，我係要重新嚟過。」

林嘉欣續說：「其實我只係睇咗《夜王》，係因為子華送咗飛俾我，我先去睇，變咗好多入圍嘅戲未睇，好難話睇好邊個有機會攞男女主角，如果我就咁話邊個攞，就唔係好公平。」

林嘉欣透露復活節會和女兒到日本旅行。（吳子生攝）