正義女神｜戴祖儀迷你短裙騷長腿　原來係律師實習時舊衫

戴祖儀在新劇《正義女神》中飾演律政司檢控官，林雅晴一角。日前（29/3）她出席劇集宣傳活動，接受《香港01》訪問時表示角色相當多對白，曾經有一幕更要背足十幾版紙。



戴祖儀出席《正義女神》宣傳活動。（陳順禎 攝）

戴祖儀出席《正義女神》宣傳活動。（陳順禎 攝）

再擔任律師

戴祖儀：「好多對白，因為要喺庭上面講返個劇情⋯⋯sorry，係案情，講返幾年幾月幾日發生咩事，做咗乜嘢用咗咩利器，做咗啲乜嘢，然後告佢乜嘢罪。最長試過，個劇本有十幾版！（背晒？）因為做檢控官係可以有貓紙，因為我哋庭上面有案情文件，但係我為求真實感覺，做到個感覺，多咗啲戲劇成份，所以我就真係背晒。當然中間我有睇，但係唔係睇對白，而係為咗做好呢個角色去睇吓啲證據。」

戴祖儀表示當日裝扮是以前返律師樓的衣着。（陳順禎 攝）

為什麼會着短裙？她回答：「因為律師樓冇乜限制衣着，咁我細細個開始鍾意着短裙，自己可以攞得出手嘅地方唔多。（對腳）都尚算見得人，咁就冇謂去掩飾自己優點。（冇人話？）冇喎，因為不時client上嚟都火氣重，可能有機會都令到佢哋心情冇咁差呢。」

法律系畢業曾於律師樓實習

說來有趣，其實戴祖儀未入行前，也是英國萊斯特大學法律系畢業，曾回港在律師樓實習。「我覺得，好有懷念嘅感覺，其實今日宣傳着嘅呢套衫，就係當年律師樓實習時候返工嘅一套衫。你見到有啲起毛粒。今日可以用律師身份着返呢套衫，其實我係有少少感動同毛管戙。當初咁辛苦讀咁咁多本書，今日作為演員終於都可以用得返。」

有沒有後悔做藝人而非繼續做律師？她回答：「冇後悔，因為我覺得呢條路好精彩，遇到嘅人同接觸到嘅工作，都好好玩。人生嘅其中一個幸福就係寓工作於娛樂。」

問起點解會着短裙，戴祖儀笑言以前後生女又冇化妝，所以唯有show吓腿。（陳順禎 攝）

被「佳導」一句話點醒

她又回憶道，曾經有一次因為通宵工作而感到疲累，說：「有一次連續chur咗好多日開工，有一日冇我，我就好開心，點知夜晚又有返我喺頭場，就有少少晴天霹靂，就有少少唔開心同眼濕濕，諗住可以瞓耐啲。呢個時候，吳若希見到我眼濕濕就指住我嚟笑，佢第二朝開早喊呀，但係又要多謝佢，令到我哋嘅鍾總監製行埋嚟。」

戴祖儀回憶，曾被吳若希笑。（陳順禎 攝）

她續說：「跟住佳導好似開玩笑咁，講咗句說話令我記到而家。佢話：『你聽日生日咩？（唔係呀）咁你鍾唔鍾意份工？你聽日有得開工應該係開心㗎喎。』我真係有種如夢初醒嘅感覺。因為呢份工作唔係普通文書，而係追求自己鍾意嘅工作，點解我覺得聽朝開早係需要眼濕濕嘅事？」