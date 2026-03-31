陳煒自備攝影師打燈Selfie　美顏最高境界網民激讚：頭髮絲都發光

1996年亞姐冠軍、現年52歲的陳煒（煒哥）向來是圈中出名的「美魔女」。近日她為TVB新劇《正義女神》出席宣傳活動時，被網民捕捉到她在台下與粉絲互動的片段。為了在任何鏡頭下都保持最佳狀態，煒哥竟然自備專業攝影師隨身「打燈」，達至美顏最高境界。

陳煒在《正義女神》飾演大律師。（IG@alicechanwai）

陳煒於劇集《正義女神》飾演資深大律師高淑樺。（IG@alicechanwai）

隨身「追光」無死角

從流出的影片可見，陳煒走到圍欄前為熱情的粉絲簽名，現場「煒哥」之聲此起彼落。為了確保無論粉絲用哪款手機拍攝都不會「出事」，一名高大的鬍鬚男攝影師全程跟貼煒哥。該名攝影師身上孭著專業相機，單手舉起強力打光燈，從高處為煒哥補光，營造出如同攝影棚般的「靚面光」。

網民大讚：好索！

煒哥在「神光」加持下，皮膚緊緻透亮，絕對是美顏最高境界，紛紛留言大讚：「好索」、「連頭髮絲都發光」。而煒哥亦表現得十分親切，不但幫粉絲拿手機自拍，更停下來與大家傾偈及簽名互動，毫無架子。

陳煒走近粉絲群。（抖音@do）

有攝影師跟隨幫忙打光。（抖音@do）

有面光就靚晒。（抖音@do）

有面光就靚晒，用咩手機都唔擔心。（抖音@do）

新劇與佘詩曼對壘 演反派母子演技爆發

活動當日，同劇拍檔佘詩曼亦霸氣現身，宣布劇集在內地播放量已突破2億。談到在新劇《正義女神》中與陳煒的合作，兩位好戲之人火花四濺。陳煒在劇中飾演資深大律師高淑樺，育有一名性格陰沉的兒子（劉倬昕反串飾演），由於角色奸險，連陳煒自己都直言看剪接片段時感到始料不及。對於首次與阿佘正式鬥戲，陳煒表現得相當興奮，特別提到兩人在法庭戲中要處理過百頁的對白，感覺非常爽快，火藥味甚至比「宮鬥戲」更精彩。

陳煒在劇中飾演資深大律師高淑樺，育有一名性格陰沉的兒子，由劉倬昕反串飾演。（IG@alicechanwai）

陳煒在劇中飾演資深大律師高淑樺，育有一名性格陰沉的兒子，由劉倬昕反串飾演。（IG@alicechanwai）

《正義女神》。（資料圖片）