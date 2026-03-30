羅志祥急換演唱會海報棄粉紅色衫　被指是中年：太直接，有點受傷

「台灣舞王」羅志祥（小豬）相隔12年重返紅館舉辦演唱會，近日抵港為6月舉行的《羅志祥30th世界巡迴演唱會香港站》展開宣傳，今日（30日）在尖沙咀一酒店舉行記者招待會。小豬接受傳媒訪時分享回歸紅館的心情，更罕有談及自己面對「中年」的心態轉變，甚至因為一個標題而決定更換演唱會海報。

「台灣舞王」羅志祥（小豬）相隔 12 年重返紅館舉辦演唱會。(胡凱欣 攝)

小豬近日抵港為6月舉行的《羅志祥30th世界巡迴演唱會香港站》展開宣傳。(胡凱欣 攝)

介意「中年男子」稱號 小豬：太直接了！

一直以來，小豬在螢光幕前總是保持著高度活力，彷彿歲月未曾在「偶像始祖」身上留下痕跡。然而，談到演唱會海報的更換，小豬自爆源於一則讓他「心靈受創」的新聞：「那天起床就滑手機，就看到那個新聞，有好幾個歌手都用這個。我覺得大家喜歡粉紅色OK，只是它的那個標題『中年男子』，我都嘩！因為我以前就很喜歡粉紅色，然後他用這個中年男子的時候，我就覺得怎麼會這樣，我就跟公司說我們換一張海報吧。」小豬邊笑邊作勢摀著心口，他表示「中年男子」這稱號也太直接：「太直接！有點受傷！以前是青春男子現在變中年男子。」雖然小豬已經入行30年，但其實他15歲就已經加入娛樂圈，所以被指是中年男子有點接受不了。亦因為這個小插曲，他主動與公司商量更換海報，希望展現更符合現階段、更具質感的視覺效果。

羅志祥被指是中年覺得受傷。(胡凱欣 攝)

阿感力撐好友到印埋小豬演唱會圖片喺件衫度。(胡凱欣 攝)

對於被指是跟尹光及方力串的衣服很像，他笑指大家都可能用同一個造型師，所以才會那麼像。他更開玩笑的指怕歌迷買錯票：「我怕他們買錯票，我怕他買羅志祥買錯了，買到別的歌手的。或者是他的歌迷買到我的票，然後他就：『咩啊？』」所以小豬最後還是選了一張很帥的造型做今次演唱會的主題照。

羅志祥急換顆唱會海報棄粉紅色衫。(胡凱欣 攝)

公開母親罹患阿茲海默症

提到小豬去年公開母親患阿茲海默症的消息，小豬表示之前有次陪媽媽去看報告，然後醫生跟他說：「醫生跟我說羅先生你有發現你有問題嗎？我說我沒有問題，有什麼問題？他說我也有一些，就是比較輕度的憂鬱，可是我說我沒有感覺到，他說因為你都喜歡用歡笑，或者是歡樂的一個心態去面對別人。他就說有一個憂鬱症，叫『微笑憂鬱症』、『陽光憂鬱症』的，我對於這個真的我聽不懂，可是我一直覺得我沒有問題，然後他說這個還是要吃藥來控制一下。」

小豬去年公開母親患阿茲海默症。(胡凱欣 攝)

小豬表示醫生叫他吃藥來控制病情，但他吃了一次後就沒在吃了，因為會影響他：「但它影響到我的工作的狀態，它會讓我變得很軟。」所以他最後決定不吃。