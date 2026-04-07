正義女神｜周嘉洛「鄭邵文」演技大躍進！靠笑容搣甩金城安影子

TVB新劇《正義女神》第二集周家洛終於出場！劇情講到中區裁判法院裁判官鄭邵文（周家洛 飾）晚上跑步時遇上滿身是血的少年，後來少年供稱指自己殺害了自己的姊姊和妹妹，而案件就是由飾演高等法院暫委法官「言官」言惠知的佘詩曼審理。



劇中的周嘉洛沒有「金城安」的影子。（《正義女神》截圖）

劇中的周嘉洛沒有「金城安」的影子。（《正義女神》截圖）

周嘉洛的演技值得留意。（《正義女神》截圖）

周嘉洛演技大躍進

有關劇集在內地播出後引來不少迴響，除了劇情緊張刺激，也有觀眾「認出」鄭邵文就是《愛・回家之開心速遞》「金城安」的周嘉洛，大讚他演技大躍進。從播出片段看到，周嘉洛的確完全搣甩了「廢青安」的影子，演出了另一個完全不同的角色，實在值得一讚！

其實『金城安』係好難搣甩

早前周嘉洛接受《香港01》訪問時，就分享了一些出演鄭邵文的感受：「金城安同我以往角色都唔一樣。其實『金城安』係好難搣甩，因為呢個存在喺我嘅10年職業生涯入面佔咗差唔多9年，觀眾認識我，其實唔多唔少都覺得我就係金城安，佢哋唔知真實嘅我係點。甚至我出嚟活動都會用一個最輕鬆嘅，最有動力，最E人嗰面同大家相處，所以我演其他角色，就已經唔係金城安個心態，但係各方面用返自己嘢嘅時候都似金城安，呢樣嘢都困擾咗我一段時間。」

周嘉洛。（陳順禎 攝）

周嘉洛大談演出心得。（陳順禎 攝）

周嘉洛演技微細位顯用心

周嘉洛亦坦言，十分珍惜這個與金城安完全不一樣的鄭邵文角色。「首先感恩劇本好，周邊所有製作都好，造型都好，同金城安完全唔一樣，所以我去做都容易拿捏自己，我要專登搵自己冇嘅一面，有出街嘅一面，就擺落呢個角色入面。」他舉了一個例子，平時的笑容是露齒笑，但在劇中的笑容卻是另一種。