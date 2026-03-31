鍾嘉欣輕鬆度假駕越野車騷逆天長腿　港加共擁4物業生活無憂

現年41歲的鍾嘉欣（Linda）自2015年嫁給脊醫老公Jeremy Leung後，先後誕三名子女，嫁雞隨雞移居加拿大相夫教子，並以家庭為重。不過，鍾嘉欣仍不時回流返中港兩地出席活動或登台賺奶粉錢，更會在IG分享生活點滴，保持人氣高企。近日她在ig罕有大解放，發布度假影片，穿上鮮紅泳衣大曬保養得宜的S型曲線，隨後更換上短褲駕駛越野車大騷逆天長腿，展現健康美態。

鍾嘉欣育有兩女一子。（ig@chungkayanlinda）

一家五口大家庭。（ig@chungkayanlinda）

鍾嘉欣於2015年嫁給脊醫老公Jeremy。（ig@chungkayanlinda）

二人曾到馬爾代夫度假。（ig@chungkayanlinda）

泳池邊回眸散發仙氣 與幼女隔空kiss超有愛

在度假影片中，鍾嘉欣身穿一套鮮豔的火紅色連身泳衣，寫意地坐在泳池邊。在陽光的映襯下，她對著鏡頭回眸一笑，白皙緊緻的皮膚與保養得宜的S型曲線盡現人前，完美演繹何謂「健康美」。隨後，她又分享與幼女Anika在泳池大玩泡泡浴的畫面，兩母女更隔空kiss kiss，童心未泯的模樣溫馨感十足，她更留言直呼：「Bubble bath party We all had so much fun!」。

鍾嘉欣輕鬆度假。（ig@chungkayanlinda）

與囡囡隔空kiss kiss。（ig@chungkayanlinda）

駕越野車曬逆天長腿

除了靜態的唯美泳照，鍾嘉欣亦展示了活力一面。她換上型格的黑色長袖防曬衣配搭牛仔短褲，駕駛著沙灘越野車在海邊馳騁。任由海風吹拂秀髮的她，展露出燦爛自信的笑容，一雙逆天長腿更是展露無遺，勻稱的線條充滿陽光氣息，完全顛覆了以往斯文柔弱的形象。

駕駛沙灘越野車。（ig@chungkayanlinda）

展現燦爛笑容。（ig@chungkayanlinda）

騷長腿。（ig@chungkayanlinda）

駕越野車騷逆天長腿。（ig@chungkayanlinda）

駕越野車騷逆天長腿。（ig@chungkayanlinda）

坐擁港加四物業生活無憂

鍾嘉欣之所以能享受人生，全因她早有遠見，名下持有港、加兩地共4個物業，生活絕對無憂。在香港，她擁有將軍澳新都城的物業收租；在加拿大，除了搬入老公位於溫西、價值約1,700萬港元的4,000呎獨立屋外，她自己亦在本拿比 (Burnaby) 擁有一幢5,000呎的大宅。儘管財力雄厚，鍾嘉欣平日生活卻相當慳家。早前就有網民在加拿大的平價「一元店」偶遇素顏的她帶著孩子購物，大讚她真人好靚且充滿少女感。

鍾嘉欣不時返港出席活動。

繼廣州、佛山及深圳後，鍾嘉欣又到惠州舉行個唱，密密賺奶粉錢。