鍾柔美人設崩壞網民圍插　「男友」劉展霆Eden：玩大咗

19歲的聲夢歌手鍾柔美（Yumi）在2025年聖誕期間，因誤將一張與無綫藝人劉展霆（Eden）親吻臉頰的親密合照上傳至社交媒體，導致戀情曝光，並引發「A0」（從未拍拖）謊言爭議。

劉展霆自責連累鍾柔美。（陳順禎攝）

形象崩塌

事後她承認「講大話」，並解釋是玩「真心話大冒險」輸了受罰。事後有自稱鍾柔美的舊同學爆料指她拍過四次拖絕非「A0」，同時曝前度合照，事件一發不可收拾，鍾柔美形象直插落谷底，星途危危乎。

劉展霆今日出席劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

Eden首度開腔

今晚（30/3）事件中男主角劉展霆現身無綫劇集《正義女神》宣傳活動，就事件接受《香港01》訪問時，表現緊張口都震埋：「我從來都冇面對過傳媒，我係好緊張。（鍾柔美形象跌落谷底，你點睇？）我覺得我哋嘅行為要檢點啲囉，當初可能玩大咗，造成咗呢件事。（有冇安慰佢？）我諗身邊嘅朋友有難唔開心，關心朋友都好正常。（佢情緒如何？）知佢專心做嘢讀書。（有否向你透露佢唔開心，全世界人好似唔接你佢？）咁佢又冇特別講，正常如果見到啲報道佢唔開心，去安慰佢都正常。」

劉展霆自責連累鍾柔美。（陳順禎攝）

自責連累對方

被問到有否自責連累她？劉展霆表示：「都係我哋玩大咗，都會自責嘅。可能咁啱又同一日生日，咁啱又聖誕節，不過以後都要檢點啲。（事件曝光後有否被公司照肺？）又唔算照肺嘅，提醒以後行為要檢點啲囉。（有冇叫你哋唔好聯絡？）咁又冇嘅，冇理由唔俾同朋友聯絡，我而家同佢都仲有講嘢。（鍾柔美被爆好多情史你有咩感受？）咁冇嘅，每個人都有過去。（現時感情狀況？）現時單身。（擇偶條件細十年仍可以接受？）冇年齡限制，有時啲嘢撻着咗就撻着咗。」