東張西望｜事主被渣男先騙情後騙財：佢好似空氣一樣咁重要

TVB節目《東張西望》昨日（30日）一集講到事主Lily「報東張」，30歲單身的Lily在網上平台找男朋友，繼而發生關係。當Lily以為找到真命天子時，豈料男方染上性病，直指女事主不忠兼提出分手。但男方又同時介紹她做生意，Lily付了68000元入會費，結果人財兩失。

事主Lily「報東張」。(節目截圖)

30歲單身的Lily在網上平台找男朋友，繼而發生關係。當Lily以為找到真命天子時，豈料男方染上性病，直指女事主不忠兼提出分手。(節目截圖)

Lily於網上平台認識了David

Lily於網上平台認識了David，二人一拍即合變成男女朋友，David更讓Lily「第一次感覺到愛」。事後Lily發現自己懷孕，但她心知並不是David經手，仍然決定告知David，她以為與David「玩完」時，David竟然接受，她說：「因為我都知道有個對象懷孕咗其他男性嘅BB，好難接受好難容忍到。我本身係想起身離開，點知佢伸佢隻手拉我返轉頭。」Lily最後自然流產，當她以為與David「雨過天晴」時，David竟然發現患上性病，更質疑受Lily傳染，指責她背叛這段關係，提出分手。Lily也弄不清楚誰才是背叛者，但她卻一心想要挽回這段感情。

Lily於網上平台認識了David。(節目截圖)

David更讓Lily「第一次感覺到愛」。(節目截圖)

Lily與David分手後又再搭上

最初David對Lily表現決絕及非常冷淡，直至Lily跟他透露想做生意，自己做老闆，David又突然間又變得很關心Lily。為了挽回David，於是Lily對他言聽計從，David向Lily表示有一位朋友可以教她做生意，在甚麼都不知道的情況下，Lily付了68000元加入了朋友的公司做會員。Lily後來懷疑這是傳銷公司，68000元並不包括買貨，只是入會費。想做生意之前更要上課，每次上課也要另外付錢，結果又要再付5000元。最後，Lily發現不妥，想退會退款，可惜對方拒絕，而介紹人David也從此消失。

Lily與David分手後又再搭上。(節目截圖)

最初David對Lily表現決絕及非常冷淡，直至Lily跟他透露想做生意，自己做老闆，David又突然間又變得很關心Lily。(節目截圖)

節目組聯絡David，David接聽電話後只表示了：「唔得閒，唔得閒！」Lily心知已經沒可能再跟David一起，但Lily仍指：「但係我覺得我個心仲係好愛佢，如果要比喻的話，佢好似空氣一樣咁重要！」Lily最後「人財兩失」。

Lily仍指自己很愛David。(節目截圖)