Carina親證單飛出歌　無懼樂壇新人大戰：希望令更多人認識VIVA

女團VIVA成員李晞彤（Carina）近日盛傳單飛，成為今年樂壇女新人，今日她（30日）在活動上親自證實這個消息，指自己除了即將演出舞台劇外，亦將會出Solo歌：「係VIVA第一個出Solo嘅成員啦，然後我都好開心呢次公司畀呢個機會我嘅，同埋我都超級感恩我三個隊友係全力支持我啦，喺呢段時間其實都有同佢哋一齊傾下，問下佢哋意見，覺得咦，我應該做一個咩風格嘅歌手好呢，as自己一個嘅單位，所以，好開心我三個隊友都非常之支持我呢樣嘢。」她指歌曲未錄，故暫時未知是快歌或慢歌，但已揀好demo，待舞台劇完成後就會全力做歌，又預告自己不會忽略VIVA，一樣會有幾首團歌。講到會否參與創作，Carina說：「有嘗試創作嘅部分，但係咪第一首或者係咪真係會採用呢，就可能之後先至知道喇。」

Carina將成為今年樂壇新人，她感謝公司給予機會，但暫時仍未知道是快歌或慢歌。（陳順禎攝）

謙稱無仙氣無懼新人大戰 戥造星戰友開心盼百花齊放

今年樂壇女新人競爭激烈，且幾乎位位都是靚女，被外界譽為「仙界大戰」，對於將要成為仙界其中一員，Carina謙稱：「I'm not！我唔係好仙氣呀，我覺得佢哋真係好靚呀因為。但係我覺得好開心嘅，成個樂壇百花齊放，然後都多咗好多女仔嘅聲音，所以我覺得今年一定會好好玩，同埋我亦好期待大家去睇唔同嘅Artist去做佢哋自己個歌，因為其實由《造星IV》開始認識佢哋，好多都係，見到佢哋有咁大嘅進步，同埋都去嘗試自己一個獨當一面嘅時候，我都好為佢哋開心囉。」她並不怕有比較，因自己性格樂觀，覺得做好自己就夠，而且反而是期待會興奮自己能做出什麼作品。至於可有幻想過年尾自己一個踏上頒獎台是什麼心情，Carina說：「呢樣嘢唔敢諗住啦，但對於我嚟講，其實VIVA對於我嚟講都係非常之重要嘅。我都好希望個團可以令到更加多人認識，同埋希望我哋嘅作品都可以更加多人聽，我諗呢個係我自己最大嘅心願，而家暫時。」

Carina否認有仙氣，表示見到《造星IV》的女生們逐個進步及出歌，自己也很替她們開心。（陳順禎攝）

Carina今日沒有隊友在身旁，自己做訪問，她表示都有少許緊張，但未敢請教同場的師兄張敬軒，笑指：「張生今日好靚仔，我見到佢我就口窒，唔夠膽，好怕醜！」（陳順禎攝）

膺隊長成單飛契機 冀借個人發展帶挈VIVA知名度

問到有否想過為何自己是首位出solo，會否與其隊長身份有關，Carina表示：「我諗可能都有啲關係嘅，其實係喺上年年尾，團綜之後就揀咗我做隊長，我都好多謝網民嘅投票，好多謝公司同事嘅支持啦，亦都係好多謝我三個隊友，因為對於我嚟講，一路都好想做好個團，所以用另一個角度去諗，我覺得都好希望自己嘅Solo係可以令到個團多啲人認識嘅，呢樣嘢都係我自己嘅目標，今次自己做先，但對於我嚟講其實Solo都未必話淨係得我一個做，只係可能個方式係佢哋變咗喺後面去support我，但係，我都好希望兩樣嘢可以同時兼顧，而做得好嘅。」她暫時未知道英皇的25周年演唱會上會否有機會唱新歌，要等公司指示，被問會否著自己代言的CK內衣登場，Carina笑問：「你好想睇喎？我哋暫時未知道表演係啲咩呀，所以可能襯返個表演嘅衫囉。」

Carina都相信因為自己是隊長，所以率先出Solo，亦希望自己的Solo歌能帶挈更多人認識VIVA。（陳順禎攝）

感激大家讚賞新歌MV 領軍挑戰Hyrox鍛鍊團隊魂

VIVA剛推出新歌《Baby Savage》，網民大讚MV以為睇緊韓團，她也感激大家讚賞，指VIVA四位都很喜歡這首歌的曲、詞、MV，各方面都令團隊更有信心能把歌曲做好，亦希望大家從新歌更認識VIVA的其他面向。講到張敬軒去韓國拍完MV後，得悉BLACKPINK等女團拍MV轉一個景已經要用100萬，Carina聞言也大驚：「吓？一百萬！應該唔使嘅，絕對唔需要嘅。（問：你自己想呢？你自己個團唔需要？）唔係唔係，我想嘅，但我知道呢個MV就唔係囉。我哋會努力㗎，我哋希望……更加多工作，咁就可以有更加多嘅錢去做更加好睇嘅MV喇。」

VIVA剛推出新歌《Baby Savage》，網民大讚MV以為睇緊韓團，她也感激大家讚賞，指VIVA四位都很喜歡這首歌的曲、詞、MV，各方面都令團隊更有信心能把歌曲做好，亦希望大家從新歌更認識VIVA的其他面向。

MV與她代言的CK廣告一樣有隻馬，問到是否刻意安排，Carina說：「我一見到隻馬嘅時候，我就諗『呀，導演可能都有睇過呢個廣告啦。』好似都幾適合我呀我自己覺得，同埋可能馬年啦。」（MV截圖）

此外，Carina帶領VIVA報名參加了Hyrox，她說：「大鑊喇呢單嘢！」自爆暫時只練習過一次，隊友則練了三次，但她相信隊友姜咏鑫（Ada）及張鈊貽（VALC）的體能，自己跟馬思惠（Macy）則要再鍛煉體能。問到為何要攞苦嚟辛，她解釋是自己提出，因為VIVA成立兩周年在即，今年未必有團綜，所以想找另一些挑戰：「我哋覺得一齊去捱一啲嘢呢，係會令到我哋個Bonding（羈絆）更加好嘅，我哋成日都咁諗。同埋我覺得我哋四個都係一啲好Tough同埋好鍾意挑戰自己嘅人，所以去做呢啲體能上面嘅挑戰，都係對於我哋四個嘅Team Spirit係有更加好嘅幫助嘅。」

Carina跑完馬拉松就決定要幫VIVA報名Hyrox。（Instagram：carinalxt）