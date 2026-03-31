施明逝世｜出身演藝世家　姨丈黃霑建議入行：話我天生做戲

藝人施明傳出離世消息，享壽74歲。2022年傳出消息，施明因在家中跌倒導致頭部受重創，而需接受腦部手術及留醫，後來手術成功其子李泳豪向《香港01》回覆表示情況好轉。據一些報道指出，當時施明曾入住深切治療部昏迷留院，情況危殆。一年後，傳出她出院與家人團聚消息。今傳出施明於3月21日離世消息，李泳漢哽咽表示：「我仲想同佢走埋落去，唔係想送佢最後一程。」



有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至曾飛到美國要求與施明復合，但依然不果。（drift_greg@IG）

前夫李家鼎和施明及小時候的李泳漢、李泳豪。（fb@施明）

出自演藝世家

施明於1970年入讀麗的映聲第五期藝員訓練班，同學包括有劉松仁、李影、麥當雄、韓馬利等人。畢業後她亦參演過大大小小30多套劇集，其中有《快活谷》、《難兄難弟》、《倚天屠龍記》、《真情》等等。施明亦是出自演藝世家，前夫為演員及武術指導李家鼎，兒子李泳漢、李泳豪亦是藝人，妹夫、姨母、姨丈、三姨、五姨及表妹分別為鄧梓峰、夏丹、黃霑、劉韻、華娃、黃宇詩。施明逝世｜李家鼎李泳漢今月到法會尋喇嘛打救 神情肅穆表現虔誠

施明年前在家中跌倒送院。(施明facebook)

施明憶述當年與李家鼎結緣。

施明（fb@施明）

後生時的施明十分靚！（fb@施明）

姨丈黃霑建議入行

2020年施明於苑瓊丹主持的有線節目《開工大吉77》訪問中，就曾透露她就是經由黃霑建議入行。「當年霑叔係我嘅姨丈，佢叫我唔好讀書，話我天生就係做戲。咁我叫佢介紹，但霑叔一口拒絕，話冇人會帶親戚入行，叫我考訓練班。」

「鬼才」黃霑 。（TVB截圖）

【施明生平小檔案與家族近況盤點】

本名與年齡：施明（Frances Shi Ming），享壽 74 歲（1951年12月5日－2026年3月21日）。

演藝背景：香港知名混血女演員，1970 年經姨丈黃霑建議，考入麗的映聲第五期藝員訓練班（與劉松仁、麥當雄同班），曾效力亞洲電視與無綫電視，並曾因具備「陰陽眼」體質而主持靈異節目《怪談》。

演藝世家關聯：

前夫：資深武術指導及演員李家鼎（鼎爺），兩人於 1977 年結婚、1994 年離婚。

子女：育有一對雙胞胎兒子李泳漢及李泳豪，兩人皆曾活躍於幕前。

其他家族成員：著名音樂人黃霑（姨丈）、知名司儀鄧梓峰（妹夫）。

晚年近況：施明於 2022 年底在家中不慎跌倒導致頭部重創，曾緊急進行開腦手術並留醫深切治療部。出院後近年行事低調、專心休養，直至 2026 年 3 月底傳出離世噩耗，令外界與家屬深感悲痛。