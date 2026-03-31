施明逝世｜精通武術曾做史泰龍保鑣　着迷你裙護送婉拒上房飲酒

藝人施明年前因在家中一次意外跌倒而頭部重創，需要接受開腦手術。憑藉堅韌的意志力，她在醫院接受長達一年的治療後，終於回到家人身邊。但不幸的是，原本身體日漸穩定的她，卻於近日病情急轉，因肺炎搶救無效，於3月21日離世，終年74歲。施明透過加入麗的映聲第五期藝員訓練班學員入行，跟劉松仁、麥當雄、李影等都是同班同學，由於精通馬術、空手道和柔道等，除了經常參演武打片外，她更曾做史泰龍保鑣！

施明近日病情急轉，因肺炎搶救無效，於3月21日離世，終年74歲。（fb@施明）

施明透過加入麗的映聲第五期藝員訓練班學員入行，跟劉松仁、麥當雄、李影等都是同班同學（fb@施明）

施明與前夫李家鼎誕下李泳豪、李泳漢兩個兒子。（fb@施明）

混血靚樣似迪麗熱巴 成御用異國美女角色

施明數年前接受倪詩蓓節目《詩情廿四味》訪問，獲對方讚她樣貌像迪麗熱巴。施明直言由於自己是混血臉，所以經常被安排拍攝古裝，特別是演大漠或者藩邦女子，如TVB《倚天屠龍記》的紫衫龍王、亞視的《哪吒》的石磯娘娘、麗的電視的《俠盜風流》的上官燕等等，深入民心。

施明數年前接受倪詩蓓節目《詩情廿四味》訪問，獲對方讚她樣貌像迪麗熱巴。（fb@施明）

施明直言由於自己是混血臉，所以經常被安排拍攝古裝，特別是演大漠或者藩邦女子。（fb@施明）

精通馬術空手道 着全副騎士裝面試訓練班突圍入行

施明入行時已經識得馬術、空手道和柔道，自然跟武俠片結下不解緣。她笑言自己面試藝員訓練班的時候，由於自己識得馬術，所以換上一身馬術騎士裝，更以主持身份大談馬術，她說：「當時好鍾意騎馬，要諗節目就當然要創新，著晒成套衫、帽同馬鞭，介紹馬嘅內容。」

施明入行時已經識得馬術、空手道和柔道，面試藝員訓練班時更換上一身馬術騎士裝，以主持身份大談馬術，她說：「當時好鍾意騎馬，要諗節目就當然要創新，著晒成套衫、帽同馬鞭，介紹馬嘅內容。」（fb@施明）

著迷你裙做史泰龍保鑣 護送上房獲邀飲酒大方婉拒

施明被倪詩蓓追問當年做史泰龍保鑣一事，她說：「當年佢嚟香港宣傳《第一滴血》唔知第二定第三輯，我唔知點解要搵女保鑣，當年沙龍電影工作人員話叫我做接機，我話：『好呀好呀！』然後佢話做埋保鑣，我仲以為講笑，點知去到現場，我仲著住迷你裙，點知原來勁認真，突然派我上第一前線，我仲開門畀佢，一開門後面嘅人影相就撞埋嚟，我雖然唔係好大隻，都頂住啦要。」她表示最終當上一日保鑣，感覺非常圓滿，主持人問是否有上房？施明說：「有，送佢上房，我哋成班保鑣企門口，佢有請我入去飲酒，我話唔好，不過佢真係好親切，第日仲同我兩個仔影合照添！」

史泰龍訪港時，施明被電影公司安排去接機，臨場被叫去做保鑣，她原本還以為是講笑，結果著住迷你裙做了一日保鑣。（fb@施明）