危險關係劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《危險關係》陸劇有薛曉路作為編劇和執導，由孫儷、吳慷仁領銜主演的一套以犯罪懸疑為題材的電視劇。此劇是台灣影帝兼視帝吳慷仁的首部陸劇，與內地劇后孫儷雙強聯手，細膩演繹以愛為名的毒性關係，讓人不寒而慄！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

剧集危险关系@Weibo

《危險關係》電視劇情大綱

顏聆（孫儷 飾）是單親媽媽，也是任教於大學的講師，經歷了學生縱火與好友自殺的雙重打擊後，她在追查真相時相識了溫柔體貼的精神科醫生羅梁（吳慷仁 飾）。羅梁在旁安慰與共情顏聆發生的事，無微不至地幫助她，成為她的依靠。而表面完美的羅梁，實則是情感操控（PUA）高手，用溫柔掩飾，鋪設精神陷阱，為了控制顏聆，連在家中都全面安裝監控，以忽冷忽熱、貶低自我、切斷社交與煤氣燈效應等方法操控情感，將她關進精神牢籠。原本獨立清醒的顏聆慢慢被自我懷疑折磨，哭著求饒，在這段危險關係中依賴恐懼，最終她覺醒，反擊揭露羅梁恐怖的真面目，同時查出好友死亡的因由。

《危險關係》播出時間｜最新追劇日曆

《危險關係》電視劇幾時播? 《危險關係》一共有18集，由愛奇藝、北京衛視、東方衛視、江蘇衛視播放。3月31日開始，會員首更4集，免費2集。VIP每日19:30更新2集;非會員每日21:00更新1集。4月9日VIP每日19:30更新1集。

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《危險關係》演員人物關係圖

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《危險關係》演員

孫儷 飾 顏聆

單親媽媽；大學講師；人生重創後遇上羅梁，以為得到救贖，其實成為了PUA老手的獵物

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吳慷仁 飾 羅梁

精神科醫生；雙重人格，看似溫柔體貼，其實默默設下情感操控的陷阱