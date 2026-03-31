廖子妤生日與小野旅行　被催婚反問結婚好處　陳蕾：真係講唔出

廖子妤（Fish）、陳蕾昨日出席化妝品牌活動，二人盛裝打扮，似乎已是金像獎前哨戰，陳蕾說：「到時會再靚啲。」但Fish就表示：「 嘩，我唔敢講呀！因為我覺得我今日已經好靚，有啲難突破，係咪？我靠個信心㗎啫。」二人暫時還未定好金像獎戰衣，被問會否「露吓」，Fish表示：「我有啲咩可以露？腳趾？腳趾露咗喇。我年年呢，大家都會問我『今年會唔會露啲咩呀？』，我年年都話『露骨』嘅。（陳蕾：可以露面，拋頭露面……）好，我露面。我自己……可能肚皮啩？我有一年有露過肚皮，我冇乜可以露㗎喇，再露係三級㗎喇，會俾人用遊蕩罪帶走囉到時。」

張敬軒、廖子妤、陳蕾出席化妝品牌活動。（陳順禎攝）

廖子妤入圍金像獎最佳女主角，陳蕾則入圍金像獎最佳原創歌曲獎，被問有冇信心，二人即互笠高帽表示對對方有信心。（陳順禎攝）

廖子妤指自己揀金像獎戰衣「冇乜好露」，笑言每年都只能夠答「露骨」。（陳順禎攝）

雙雙入圍金像獎互笠高帽 Fish被睇好感壓力直言欣賞許恩怡

廖子妤入圍金像獎最佳女主角，陳蕾則入圍金像獎最佳原創歌曲獎，被問有冇信心，二人即互笠高帽表示對對方有信心，Fish直言其實當個個都說「睇好你」時會有點壓力：「我成日都話『唔好呀，唔好太過注意我。』因為其實提名都有五位，除咗我之外，其他四位都係非常之優秀嘅女演員，尤其是 Nat Nat（許恩怡）係我非常之好嘅朋友啦。無論係邊個攞獎，係咪我自己攞獎，我都會非常之開心囉。因為我自己呢，唔係真係以攞獎為目標去演戲，而係我真係鍾意演戲而演戲嘅。咁有得提名，大家又見到我，其實我已經得到我想得到嘅嘢囉；而攞唔攞獎，真係交返畀個天，交返畀評委囉。」

Fish直言其實當個個都說「睇好你」時會有點壓力，因為其餘四位入圍者都非常優秀，其中她很欣賞好友許恩怡。（陳順禎攝）

廖子妤轉行唱歌預告叱咤見？陳蕾拒評歌藝：唔好威脅我

Fish又提到，若真的存在「攞獎就冇戲拍」詛咒，她就轉行去唱歌，指曾經有套劇要她唱主題曲，她甚至有唱畀陳蕾聽，私下問她意見。Fish自評：「唱歌真係太難喇對我嚟講，嗰種運氣呀……佢係一個好新嘅領域囉，但又會幫到演戲嘅。」問到陳蕾如何評價其歌藝，她說：「唔好講喇，唔好講，唔夠膽講。我係覺得如果識演戲嘅人去到唱歌呢，嗰個處理字呀，或者其實個感情係會識得運用囉。係呀，絕對有呢個天分，但最好唔好喇，唔好唱，唔好唱，唔好威脅我！（Fish：明年叱咤見！）唔好唱，唔好唱。即係……唔好太才多藝呀我覺得你，咁樣 OK 㗎喇。（Fish：咁我做戲喇，你唔好過嚟做戲。）係呀，唔好過嚟呀，我哋河水不犯井水呀嗱。」

Fish講笑說自己準備唱歌，要上叱咤台，陳蕾就拒評對方歌藝，表示：「唔好唱，唔好威脅我！唔好太才多藝呀！」（陳順禎攝）

Fish與男友慶生旅行 被問會否秘婚反問結婚有何好處

Fish今日（31日）正日生日，她開心宣布：「我放假喇，你搵我唔到！哈哈！」她將會跟男朋友盧鎮業（小野）去五日旅行，地點就回來再分享，被問會否秘密結婚，她反問記者：「你先講個結婚嘅好處畀我聽先。」當記者講到會有人照顧、有人執屋等等，她說：「而家都有啦！而家我都托賴有客戶啦，我都搵到啲錢錢，呢啲遲啲先諗，畀我做多幾年嘢先。」之後記者將話題轉到陳蕾，問她有冇人追，她即搞笑說：「你終於關心我呢樣喇咩？你唔問我有冇結婚嘅？睇落都唔似，係咪？咁確實我係冇呢個打算，我見你哋問都唔問喎。我好少同其他女artist做訪問，先發覺其他女artist有呢啲問題，冇人關心我，係咪我單身個自在感寫晒喺塊面，冇人打攪我。」講到叫陳蕾考慮公司其他男歌手，她耍手擰頭：「我公司啲同事就交返畀更好嘅人家去照顧啦。」

Fish生日將會與男友小野去五日旅行。（IG圖片）

被問會否趁機旅行秘婚，Fish反問記者：「你先講個結婚嘅好處畀我聽先。」之後記者將話題帶到陳蕾身上，陳蕾笑言：「你終於關心我呢樣喇咩？你唔問我有冇結婚嘅？睇落都唔似，係咪？咁確實我係冇呢個打算，我見你哋問都唔問喎。」（陳順禎攝）

陳蕾講不出結婚好處：呢個年頭都結婚一定係好好嘅緣份

再問陳蕾能否講出結婚的好處，她直言：「我講唔出呀真係！」更望一望Fish：「所以你……三思，玩吓好喇！」她之後認真再說：「如果有好朋友結婚，就一定係……我一定會覺得，誒，呢個年頭都仲會想去結婚，甚至係想有小朋友，一定係一個好好嘅緣分，先至會咁樣做。一定要撇開晒所有嘅現實考慮，都要進入呢一步，我會非常之恭喜，一定係深思熟慮先至做！（Fish：我要深思熟慮。）所以如果你係，就話畀我聽。」記者續問如果Fish結婚，陳蕾會否搶花球，二人即笑說好似講到Fish已準備要嫁一樣，Fish：「如果真係，我直接車落佢塊面度！（陳蕾：車我塊面？）咁我只能夠攬住。」

再問陳蕾能否講出結婚的好處，她直言：「我講唔出呀真係！」更望一望Fish：「所以你……三思，玩吓好喇！」（陳順禎攝）