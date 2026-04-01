張柏芝機場拎多件行李孭巨型背囊成焦點　網民猜背後原因掀討論

現年45歲的影后張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。離婚後的張柏芝生活以兒子為重，把仔仔照顧周到，是圈中出名的好媽媽。張柏芝於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。張柏芝近年主力在內地發展，極具人氣，工作接不停。她工作雖然十分忙碌，但是她從來沒有忽略過她的三個小朋友，一有時間都會陪伴他們，與三名兒子的感情極好，把媽媽這個身份做得相當稱職。

張柏芝育有三兒子。（張柏芝綠洲圖片）

張柏芝與細仔Marcus在海邊玩。(卡卡@小紅書)

孭巨型背囊成焦點

今年2月初，張柏芝18歲大兒子謝振軒赴澳洲悉尼讀大學，她拎了近十件行李緊隨飛去，掃貨、煮飯，全天候照顧兒子的生活。近日張柏芝就飛到西班牙馬德里，據悉是陪二子謝振南 (Quintus) 打波。張柏芝日前被拍到包到冚現身西班牙機場，同樣是拎住大件細件行李。

另外，有網民就目睹她在機場獨個兒孭住一個超大背囊並推住行李箱走路，發文寫道：「好似巧遇大明星張栢芝，啱啱睇完IG就見到一個人着得咁鮮艷顯眼，背囊同埋瑜伽棒都勁搶鏡，好似大明星張栢芝，大包小包，走路走的好快，睇落真係唔似40歲」。有網民的重點就落在她的巨型背囊之上，問道：「為什麽不拿兩個行李箱，要背個那麽大的包」有網民就回應說：「因為還要留一個手啊」，確實一個人出行要兼顧這麼多，free一隻手出來更方便。網民又大讚張柏芝是super媽媽，為了照顧仔仔四圍飛，且全程無助手靠自己。

張柏芝獨自現身機場。(Hi@小紅書)

張柏芝獨自現身機場。(Hi@小紅書)

張柏芝拎住好多行李。(Hi@小紅書)

張柏芝拎住好多行李。(Hi@小紅書)

張柏芝全程無助手。(Hi@小紅書)