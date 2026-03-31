黃日華被媽媽級粉絲求擁抱勁有魅力　大方應要求獲讚好男人典範

現年64歲的黃日華是當年TVB五虎將之一，拍過多套膾炙人口的劇集，憑藉《射鵰英雄傳》的「郭靖」及《天龍八部》的「喬峰」等經典角色，大俠形象深入民心。不過自2020年愛妻梁潔華離世後，黃日華便淡出幕前，近年更成為香港明星足球隊的靈魂人物，所到之處都大受歡迎。近日他竟被女粉絲包圍索擁抱，再次印證其驚人魅力。

黃日華因太太離世拒再拍劇，更曾坦言：「佢睇唔到，拍嚟做咩？」（微博@黃日華）

黃日華近年活躍香港明星足球隊。(資料圖片)

黃日華被女粉絲索擁抱

近日有網民在小紅書分享與母親追星的片段，影片中看到黃日華正準備上車，一位年輕女粉絲突然上前，並提出請求：「我媽想擁抱你一下，可以嗎？」雖然黃日華聞言後稍有遲疑，但露出親切笑容張開雙手，大方滿足粉絲媽媽的願望。這位媽媽級粉絲成功「追星」，她一邊緊緊擁抱黃日華，更興奮得埋在黃日華的胸膛，表情顯得相當陶醉。

近日有網民在小紅書分享與母親追星的片段。（小紅書）

雖然黃日華聞言粉絲媽媽求擁抱後稍有遲疑，但露出親切笑容張開雙手，大方滿足粉絲媽媽的願望。（小紅書）

媽媽級粉絲相當陶醉。（小紅書）

黃日華突然推何家勁擋駕？

母女粉絲獲得偶像擁抱後熱情的舉動似乎令黃日華有點招架不住，他隨後開玩笑表示：「晚上我叫我的兄弟何家勁找你！」，搬出好友何家勁來「擋駕」，引得粉絲哈哈大笑。有不少網民看到片段後，都大讚黃日華人品很好：「黃日華真是好人」、「靖哥哥算是好男人典范了」、「這個年齡，狀態太好了！」、「黃日華很有趣」。