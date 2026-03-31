馮盈盈重返母校曬青澀學生相　網民錯重點：好似高鈞賢

2016年港姐冠軍馮盈盈（FYY）近年轉型走知性路線，除了重返校園修讀碩士，更積極經營教育頻道。日前，她回到母校「寶血會上智英文書院」參加60周年校慶開放日，並在社交平台分享一系列照片，當中一張與14年前學生時代的對比照，意外引發網民熱議，指當年的她竟然與前港男冠軍高鈞賢「撞樣」。

馮盈盈係2016年港姐冠軍。(ig@crystalfyy)

14年前青澀樣貌撞樣高鈞賢

馮盈盈在帖文中感性表示，踏進校園瞬間勾起無數回憶，彷彿回到了14年前的中學時代。她除了探望校長與昔日恩師，更發現自己當年的班房「6D課室」竟成了師妹們的熱門打卡位，大家紛紛模仿她當年的拍照姿勢。

聽到師妹們的熱情，馮盈盈也忍不住回到老地方，以同樣的構圖拍下一張對比照，並反問網民：「對比14年前和現在，大家覺得我變化大嗎？」照片中，中學時期的盈盈紮著馬尾、戴著眼鏡，展現清純笑臉。然而，網民的關注點卻落在她的五官上，紛紛留言笑指：「學生樣好似高鈞賢」、「做咩高鈞賢細個要扮女仔」、「分分鐘可以做埋高鈞賢個女嘅姑姐」，馮盈盈則以哈哈笑emoji回應。

馮盈盈回到母校「寶血會上智英文書院」參加60周年校慶開放日。(ig@crystalfyy)

馮盈盈問：「對比14年前和現在，大家覺得我變化大嗎？」(ig@crystalfyy)

大家覺得馮盈盈學生相有啲似高鈞賢。(ig@crystalfyy)

Band 1學霸背景曝光 為病弟選修營養學顯暖心

現年31歲的馮盈盈自小便是學霸，出身自Band 1名校。她是首屆DSE考生，英文、通識及電腦科均考獲5*佳績，最佳五科成績達28分。其後她入讀港大食物及營養學系，初衷是為了學以致用，能更妥善照顧患有慢性腎炎弟弟的飲食，展現出暖心家姐的一面。2023年她再接再厲，半工讀修讀碩士課程，最終以一級榮譽優等成績畢業，智慧與美貌並重。

2023年重返校園修讀碩士學位。(ig@crystalfyy)

馮盈盈於香港大學畢業。(ig@crystalfyy)

馮盈盈半工讀下完成碩士課程，曾到學校出席講座。(ig@crystalfyy)

昔日Show Girl舊照曾惹「微調」質疑

雖然馮盈盈如今走氣質路線，但過往曾有網民翻出她2015年尚未入行前、於電腦節擔任Show Girl的舊照。當時的她樣子青澀，雖然被讚是「天然美女」，但亦有細心網民指出當時她是「內雙眼皮」，與參選港姐時的「外雙眼皮」有所不同，質疑她曾進行「微調」。不過，普遍網民認為這只是化妝技術或雙眼皮貼的效果，認為她的樣貌與現在分別不大，只是氣質上由「草根味」蛻變成現在的知性優雅。