東張西望｜美華得知判勝訴笑逐顏開　阿娟酸爆: 我同佢冇嘢講

節目《東張西望》今日（31日）一集講到聾啞女美華5年前被女保安阿娟趕出家門，令全城震怒。美華其後入禀法院，經過連日來的審訊後，終判美華勝訴，可以擁有該單位的38.28%業權，保安阿娟需承擔訟費，並支付200元作為非法驅逐的象徵式賠償。

聾啞女美華5年前被女保安阿娟趕出家門，令全城震怒。(節目截圖)

美華其後入禀法院，經過連日來的審訊後，終判美華勝訴。(節目截圖)

美華得知勝出後鬆了一口氣重拾笑容

美華在得知勝出後，接受《東張西望》訪問時表示鬆了一口氣，而且重拾笑容。她表示很想快點回到那個單位，因為裡面有很多她跟爸爸的回憶，而且是值得記念的。但美華如果要搬回單位內居住，是有機會要與保安阿娟一起住，對此，美華表示感到忐忑，因為她對保安阿娟有陰影，而且之前保安阿娟對她的態度亦十分兇惡。對美華來說，這間房屋滿載她與家人的回憶。她一直質疑新遺囑的有效性，希望可以爭取餘下的業權。最終如何決定，要留待美華再仔細考慮！這一刻，她暫時可以鬆一口氣。而陸偉雄大律師亦建議美華回去之前找律師作安排，希望減少出現紛爭。

美華得知勝出後鬆了一口氣重拾笑容。(節目截圖)

美華如果要搬回單位內居住，是有機會要與保安阿娟一起住，對此，美華表示感到忐忑。(節目截圖)

美華得知判勝訴笑逐顏開。(節目截圖)

保安阿娟一直住在那個單位

據街坊表示，這幾年保安阿娟一直住在那個單位，節目組亦上門找尋過她，她沒有應門，唯有致電她。保安阿娟對裁決結果表示無意見：「你哋做得好好！我唔住喺嗰度，住邊度？我一個人住！」至於被問到與美華有沒有聯絡時，她直指：「冇啊！我唔識得佢呢個人！」之後再被問到會否與美華談一談時，她冷靜地表示：「佢鍾意點做咪點做囉，唔關我事！我唔係佢本人，我同佢冇嘢講。」

保安阿娟一直住在那個單位。(節目截圖)

保安阿娟對裁決結果表示無意見。(節目截圖)

而被問到如果美華回去住有什麼看法時，她冷淡說：「你咪問佢囉，佢自己鍾意啊嘛，佢自己嘅嘢，我唔知佢點處理，你唔好再問我！」另外談到訟費時，她則指「冇所謂」，更直指「錢財身外物」，而梁敏巧再問多兩句，她便立即收線。