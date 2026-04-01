正義女神｜文頌嫻精湛演技大爆發背景大起底　形象百變套套皆經典

劇集《正義女神》今日（31日）於TVB播出第二集，文頌嫻率先打頭陣飾演痛失愛子的蘇麗慈，而加害者正是劉倬昕反串的高成彬。雖然飾演高成彬的劉倬昕演技讓不少觀眾都眼前一亮，但其實飾演蘇麗慈的文頌嫻演技亦大爆發，讓觀眾及網民都深切感受到她喪子之痛。當日在法庭一幕，文頌嫻以近乎素顏及憔悴無力的狀態現身，並空洞地憶述案發當日自己的所見所聞，無論是現場目擊兒子飛墮地面的深切驚恐感。在庭上聲音欠缺靈魂、強忍內心強大悲痛的狀態到在庭外呼天搶地亂認兒子的崩潰或是到最後得悉遭兇手挑釁、瞬間崩潰的歇斯底里，這一幕又一幕讓觀眾都感到很揪心。



文頌嫻在新劇中暴瘦！（小紅書）

文頌嫻於庭上情緒轉變極多，包括悲傷、呆滯、憤怒等。（官方提供圖片）

文頌嫻摸着浴血中的兒子，傷心得大哭。（官方提供圖片）

1993年投身亞洲電視

現年49歲「七魔女」之一的文頌嫻，於1993年加入娛樂圈做演員，先後為亞洲電視及無綫電視旗下藝人。一開始時，她加入了亞洲電視，1998年曾獲亞視十大最受歡迎女藝員獎項。她曾參演過《中國教父II之再起風雲》、《鳳凰傳說》、《可憐天下父母心》、《殭屍道長》、《包青天之公正廉明》、《法外英雄》、《九王奪位》、《坊間故事之甘戴綠頭巾》、《殭屍道長II》、《千王之王重出江湖》、《飄零燕》、《我來自潮州》、《等著你回來》、《97變色龍》、《我來自廣州》、《穆桂英大破天門陣》、《穆桂英II十二寡婦征西》、《呆佬賀壽》、《著數一族》、《英雄之廣東十虎》、《縱橫四海》等劇集，雖然當中演出過不少角色，但說到真正到「入屋」的角色，一定是轉投無綫電視之後。

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」，10多年來感情要好。（佘詩曼微博）

入屋時期 - 2000年加入TVB

2000年文頌嫻轉投了無綫電視，2002年至2003年間有不少劇集播出，2005年中離開TVB。雖然她在TVB出演的劇集沒有在亞視的時候多，但每一個角色都令人印象深刻，就像是第一套的《金裝四大才子》，她於劇中飾演「祝曉蓮」，可愛形象已經讓人難忘。隨後亦有出演過不少劇集，例如：《錦繡良緣》、《七姊妹》、《天子尋龍》、《烈火雄心II》、《我要Fit一Fit》、《談判專家》、《帝女花》、《謎情家族》、《足秤老婆八両夫》、《驚艷一槍》、《情迷黑森林》、《施公奇案》等。

文頌嫻（Annie）可以說不同髮型也可輕鬆駕駛的女星 (《足秤老婆八两夫》劇照)

文頌嫻（Annie）與歐錦棠飾演情侶 (《烈火雄心II》劇照)

文頌嫻（Annie）在劇集《金裝四大才子》的演出也十分出色 (《金裝四大才子》劇照)

文頌嫻穿上古裝俏皮的可愛趣緻模樣也深深烙印在觀眾的腦海中 (《天子尋龍》劇照)

文頌嫻與佘詩曼是認識多年的好姊妹。（電視劇《帝女花》劇照）

文頌嫻在《天子尋龍》扮演的「碧瑤仙子」，是90後的童年集體回憶。（電視劇《天子尋龍》劇照）

演藝重心漸移到2019年回歸

2006年打後文頌嫻已經把演藝事業重心漸漸移往內地，直到2019年才重返香港電視圈，回港發展後便為ViuTV擔任節目嘉賓及參與拍攝電視劇《打天下》的拍攝，並擔任主要角色。2025年重返TVB拍攝《正義女神》，飾演蘇麗慈。

2019年文頌嫻回歸香港市場。（《打天下》劇照）

文頌嫻素顏出演。（官方提供圖片）

2012年與老公結婚誕女

文頌嫻2012年與商人男友李梓慎（Jason）於四季酒店擺酒，結婚當日她宣布懷孕3個月，二人育有一女Jamie。結婚誕女後，文頌嫻開始淡出幕前，專心相夫教女。2018年有指老公曾傳出欠債，直指靠好友佘詩曼手相救，但當時二人此口否認傳聞，並以家庭照證明關係無異。但自2021年後文頌嫻便沒有再分享與老公的合照，令婚變消息傳得沸沸揚揚。

文頌嫻與李梓慎（Jason）兩人結識於一場朋友聚會中，更於相戀3年後結婚生女