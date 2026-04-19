杜穎珊婚後將搬入獨立屋豪宅曝光　去年獲富貴男友求婚成功

現年29歲的杜穎珊（Sandy）憑節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉，除了主持節目之外，亦有在劇集客串亮相。前年杜穎珊宣布離巢後，專注發展瑜伽事業，去年9月她接受總廚男友Anthony Cheung求婚，並於11月舉行訂婚派對。近日密密籌備婚禮的杜穎珊，透露將會搬屋，日前她就拍片分享新屋裝修進度，並寫道：「Wedding Vlog 001 | 搬屋篇。臨近結婚仲要搬屋，想同大家Room Tour下🫶🏻」

出海！（IG@sandytooooo）

好Fit！（IG@sandytooooo）

好Fit！（IG@sandytooooo）

好Fit！（IG@sandytooooo）

好Fit！（IG@sandytooooo）

性感！（IG@sandytooooo）

性感！（IG@sandytooooo）

瑜伽女神！（IG@sandytooooo）

獲男友求婚。（影片截圖）

去年11月舉行訂婚派對。（IG@sandytooooo）

杜穎珊結婚搬入獨立屋

片中所見，新屋至少有三層，雖然仍然在裝修，但杜穎珊就用AI設計新屋，據效果圖所示，新屋裝修現代簡約，以白色和原木色為主，而主人房中間就擺放了一張大床，落地窗外環境清幽。據知杜穎珊的未婚夫Anthony Cheung本身為會計師，辭職後到紐約學廚，曾在紐約米芝蓮兩星餐廳Jean-Georges及香港置地文華東方酒店兩星法式餐廳Amber工作，近年開設意大利餐廳Casa Cucina & Bar，榮升老闆及擔任行政總廚。

搬屋！（影片截圖）

新屋裝修。（影片截圖）

新屋裝修。（影片截圖）

新屋裝修。（影片截圖）

設計圖。（影片截圖）

主人房。（影片截圖）

中間擺放了一張大床。（影片截圖）

環境清幽。（影片截圖）

杜穎珊的未婚夫Anthony Cheung。（IG@anthonycheunggg）

近年開設意大利餐廳Casa Cucina & Bar，榮升老闆及擔任行政總廚。（IG@anthonycheunggg）

同鄧麗欣！（IG@anthonycheunggg）

杜穎珊前年離巢發展瑜伽事業

而杜穎珊6歲就開始學體操，曾入選香港體操總會藝術體操精英隊，退隊後轉學瑜伽，14歲起參加過不少國際賽事，更三度代表香港參加國際瑜珈比賽，16歲在新加坡國際瑜伽比賽中奪得四面金牌！杜穎珊加入TVB後除了主持節目，還開辦教授哈達瑜伽與空中瑜伽的課程，並斥資50萬與「冬OT」成員陳明慧在尖沙咀開設瑜伽中心。前年7月杜穎珊宣布離巢，並自爆患暴食症，因為當時身心不健康才減少幕前演出，並將重心放到瑜伽事業上。

出賽！（IG@sandytooooo）

做出多個高難度動作！（IG@sandytooooo）

勇奪冠軍及季軍！（IG@sandytooooo）

杜穎珊憑節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉。（IG@sandytooooo）

杜穎珊擁有瑜伽導師資格。（IG@sandytooooo）

杜穎珊6歲已經開始學體操。（IG@sandytooooo）

其後轉學瑜伽。（IG@sandytooooo）

前年離巢。（IG@sandytooooo）

睇極光！（IG@sandytooooo）

獲男友求婚。（影片截圖）

甜蜜。（影片截圖）

去年11月舉行訂婚派對。（IG@sandytooooo）

幸福！（IG@sandytooooo）

去年11月舉行訂婚派對。（IG@sandytooooo）