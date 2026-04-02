初代IG女神陳芷瑩驚爆離婚　自揭百萬婚禮「無簽紙」：唔需要羞恥

現年32歲的初代女神級KOL陳芷瑩（Giann）於2023年與拍拖5年的男友鄭先生（Mr. Cheng）豪花百萬，在峇里島舉行盛大童話婚禮，當時甜蜜宣言「我結婚了」仍歷歷在目。未料新婚不到三年，Giann日前突於社交平台發布短片，正式宣布已與丈夫離婚，她稱：「其實嚴格來說，我係冇結過婚，因為最後係無簽到紙，啲朋友都笑我搞咗一場派對。」，震驚一眾網民。



初代IG女神級KOL陳芷瑩（Giann）宣布離婚。（IG截圖）

初代IG女神級KOL陳芷瑩（Giann）宣布離婚。（IG截圖）

百萬峇里島婚禮成追憶 昔日甜蜜不再

陳芷瑩於2023年10月在社交平台高調宣布婚訊，並於峇里島五星級酒店舉行夢幻婚禮，當時伴娘團陣容鼎盛，更拍下多段YouTube影片分享新婚喜悅。然而，自去年底起，網民發現Giann已甚少上載與丈夫的合照，Instagram上更刪除了部分放閃貼文，婚變傳聞不脛而走。

Giann2022年獲男友求婚！（IG/@chan.tsz.ying）

百萬峇里島婚禮！（IG/@chan.tsz.ying）

百萬峇里島婚禮！（IG/@chan.tsz.ying）

百萬峇里島婚禮！（IG/@chan.tsz.ying）

百萬峇里島婚禮！（IG/@chan.tsz.ying）

百萬峇里島婚禮！（IG/@chan.tsz.ying）

百萬峇里島婚禮！（IG/@chan.tsz.ying）

自揭「無簽紙」：女人搵錢先最緊要！

陳芷瑩稱大家不用擔心她：「唔需要好傷心，亦唔需要好難堪，亦唔需要羞恥，因為嚟緊嘅大運係女人搵錢先最緊要。搵到你事業同鍾意做嘅嘢先係你人生目標，先可以帶到真正嘅安全感畀你。」陳芷瑩曾成為少數香港網紅分別獲邀擔任阿布達比觀光局和日本觀光局的旅遊大使，在網上擁高人氣！

初代IG女神級KOL陳芷瑩（Giann）自揭「無簽紙」。（IG截圖）