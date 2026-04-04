謝玲玲帶子女同前大伯一家聚會　與林建岳離婚30年家族地位不變

現年69歲的名媛謝玲玲與人稱「岳少」的林建岳育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但她多年來與前夫家保持密切關係，她與林老太余寶珠更以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱」相稱，相處融洽。日前謝玲玲在社交平台分享合照，並寫道：「一堂血脈，一生情誼。🏮🥢今日隨緣團圓，誰有空誰就來。世間最暖是團圓，有空就聚一聚。」

謝玲玲為前奶奶林老太余寶珠慶祝101歲生日。（影片截圖）

謝玲玲同林老太一起慶祝。（IG@hlingling）

謝玲玲與林老太一向感情融洽。（IG圖片）

情同母女。（IG@hlingling）

心情大靚！（IG@hlingling）

「岳少」同兒子林孝賢、女兒Emily及Elly都身穿紅色衫，為林老太賀壽，十分喜慶！（IG截圖）

謝玲玲亦有特別為前奶奶賀壽。（IG截圖）

謝玲玲帶子女與前大伯一家聚會

相中所見，謝玲玲的女兒林顥伊（前名林愛兒）、兒子林孝能、林建名兒子林孝信一家、女兒林煒珽一家等都有出席飯局，十幾人共聚相當溫馨！童星出身的謝玲玲，8歲演電影《婉君表妹》即一舉成名，是1960年代台灣影壇最耀眼的童星之一，後來走紅於戲劇圈。1980年謝玲玲與已故麗新集團主席林百欣次子林建岳結婚，自此息影，專心照顧家庭，育有五名子女皆事業有成，更被譽為「最佳新抱」。

家族聚會。（IG截圖）

謝玲玲的女兒林顥伊（前名林愛兒）、兒子林孝能、林建名兒子林孝信一家、女兒林煒珽一家等都有出席飯局。（IG截圖）

相當溫馨！（IG截圖）

已故富商林建名兒子林孝信（右一）、女兒林煒珽（左一）。（IG@veronicawtlam）

林建名（大少）細女林煒珽。（IG@veronicawtlam）

林建名與兒孫合照。（IG@veronicawtlam）

林建名兒子林孝信、女兒林煒珽同古天樂合照。（IG@veronicawtlam）

林煒珽與外籍老公Steve育有兩子，林孝信與混血女友育有一子。（IG@veronicawtlam）

謝玲玲離婚獲4億贍養費

有指謝玲玲離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她憑投資房地產，成功將身家愈滾愈大，現時居於九龍塘市值4億、近6,000呎的獨立屋，生活無憂！雖然謝玲玲與前夫林建岳已離婚30年，但與林家仍關係密切，地位十分穩固！

有指謝玲玲離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她憑投資房地產，成功將身家愈滾愈大！（IG@hlingling）

為林老太賀壽！（影片截圖）

為林老太賀壽！（影片截圖）

為林老太賀壽！（影片截圖）

謝玲玲及子女為林老太賀百歲大壽。（IG@hlingling）

謝玲玲及子女為林老太賀百歲大壽。（IG@hlingling）