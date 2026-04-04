謝玲玲帶子女同前大伯一家聚會 與林建岳離婚30年家族地位不變
撰文：董欣琪
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現年69歲的名媛謝玲玲與人稱「岳少」的林建岳育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但她多年來與前夫家保持密切關係，她與林老太余寶珠更以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱」相稱，相處融洽。日前謝玲玲在社交平台分享合照，並寫道：「一堂血脈，一生情誼。🏮🥢今日隨緣團圓，誰有空誰就來。世間最暖是團圓，有空就聚一聚。」
謝玲玲帶子女與前大伯一家聚會
相中所見，謝玲玲的女兒林顥伊（前名林愛兒）、兒子林孝能、林建名兒子林孝信一家、女兒林煒珽一家等都有出席飯局，十幾人共聚相當溫馨！童星出身的謝玲玲，8歲演電影《婉君表妹》即一舉成名，是1960年代台灣影壇最耀眼的童星之一，後來走紅於戲劇圈。1980年謝玲玲與已故麗新集團主席林百欣次子林建岳結婚，自此息影，專心照顧家庭，育有五名子女皆事業有成，更被譽為「最佳新抱」。
謝玲玲離婚獲4億贍養費
有指謝玲玲離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她憑投資房地產，成功將身家愈滾愈大，現時居於九龍塘市值4億、近6,000呎的獨立屋，生活無憂！雖然謝玲玲與前夫林建岳已離婚30年，但與林家仍關係密切，地位十分穩固！