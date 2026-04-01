姜文杰將做爸爸　爆秦沛從抗拒抱孫變喜極而泣：佢唔想我好大壓力

香港電台第二台即將推出多個新節目，今日（1日）舉行「四月迎新日」聽眾見面會，姜文杰（Benji）首度挑戰做DJ，將主持兩大音樂節目《輕談淺唱不夜天》和《華語音樂風》，妹妹姜麗文（Lesley）專誠飛返香港恭賀，二人向觀眾介紹：「我哋係Benji and Lesley!」

姜文杰（Benji）首度挑戰做DJ，將主持兩大音樂節目《輕談淺唱不夜天》和《華語音樂風》，他指身後的8bit插畫都由自己創作！（葉志明攝）

妹妹姜麗文（Lesley）專誠從美國飛返香港恭賀。（葉志明攝）

二人向觀眾介紹：「我哋係Benji and Lesley!」 （葉志明攝）

Benji做爸爸現幸福肥：唔會見返以前好貪靚嗰啲樣

兩兄妹重返港台，Benji指自覺胖了不少，又回憶起：「對上一次喺呢度影相，係2010派歌嘅時候，仲記憶猶新，其實眨吓眼已經16年！」對於以前一齊拎住一大疊碟來派台的畫面，二人都十分懷念。現場所見Benji比當年發福，他直認是幸福肥：「爸爸要有返個爸爸款，我作為一個專業嘅演員，有啲方法演技，必須要迎合返呢個造型，所以就要肥返好多。（Lesley：我哥哥咩size都咁handsome）我細個係肥仔，佢話我變返肥仔，而家變返可愛，大家唔會見返嗰時我唱歌嗰種好貪靚嗰啲樣㗎喇，唔會再出現，穩重啲！」

姜麗文與姜文杰都十分懷念昔日以「Benji and Lesley」身份出道，去電台派歌的日子。（葉志明攝）

Benji比當年發福，他直認是幸福肥：「爸爸要有返個爸爸款，我作為一個專業嘅演員，有啲方法演技，必須要迎合返呢個造型，所以就要肥返好多，大家唔會見返嗰時我唱歌嗰種好貪靚嗰啲樣㗎喇，唔會再出現，穩重啲！」（葉志明攝）

首度開咪做電台主持 重操故業獲妹妹力撐：要播我啲歌呀

Benji講到首次擔任電台主持，自言跟做爸爸一樣是很好的禮物：「係新挑戰亦都係老本行，首先我一入行已經做緊電視台嗰啲深宵音樂節目。（記者：《無間音樂！》）係，你都有睇喎！而家做返少少老本行嘅感覺，亦都係新嘅挑戰，因為開咪，自己搞晒所有panel，係一個挑戰，好期待。」他指已用了兩個通宵熟習操作Panel，因此都上手不少，笑言不會常常播自己歌，Lesley即說：「但係要播我啲歌呀！」

Benji以往主持TVB深宵音樂節目，負責數榜，所以今次有一半說得上是重操故業。（葉志明攝）

他指已用了兩個通宵熟習操作Panel，因此都上手不少，笑言不會常常播自己歌，Lesley即說：「但係要播我啲歌呀！」（葉志明攝）

今日《愛回家》舊CP「Liza」姜麗文與「池子孝」阮政峰重聚！（葉志明攝）

倒數兩個月做老竇比預期緊張 為BB改乳名：薑蔥或薑蓉

Benji與太太李泳淇（Rain）的BB將於兩個月內出世，於網上分享不少孕照，他坦言對迎接BB的心情既感動又緊張，相信到時一定會喊，Lesley就指：「如果大家見到我阿哥同其他小朋友玩就知，我記得十幾歲嗰陣，我已經覺得肯定佢會係一個好爸爸！」她曾試過播放音樂，然後感覺到BB在大嫂肚子裡跳舞，感覺很神奇。日前Benji在IG舉行投票，叫大家競猜BB性別，他說未必會特地開Party公布BB性別，但已決定好乳名：「男嘅話大家就叫佢『姜蔥』，女嘅話大家叫佢『姜蓉』，總之都係好味！」

Benji與太太李泳淇（Rain）的BB將於兩個月內出世，於網上分享不少孕照。（Instagram：benjichiang）

Benji坦言對迎接BB的心情既感動又緊張，相信到時一定會喊，Lesley就指：「如果大家見到我阿哥同其他小朋友玩就知，我記得十幾歲嗰陣，我已經覺得肯定佢會係一個好爸爸！」（葉志明攝）

日前Benji在IG舉行投票，叫大家競猜BB性別，他說未必會特地開Party公布BB性別，但已決定好乳名：「男嘅話大家就叫佢薑蔥，女嘅話大家叫佢薑蓉，總之都係好味！」（葉志明攝）

秦沛視像得悉喜訊激動爆喊 過往曾怕兒子辛苦抗拒抱孫

講到爸爸秦沛即將做爺爺，Benji透露其實對方對於抱孫的態度跟以前不同：「呢幾年做過好多唔同嘅訪問，問佢想唔想抱孫，其實佢態度係唔好，佢一路好似好驚我要經歷佢所經歷，養大小朋友嗰種好大壓力嘅感覺，佢先咁講，但係今次我同佢講嘅時候，其實佢興奮到不得了，有喊嘅！我哋開住視像同佢講。」目前秦沛定居加拿大，Benji指父親之後應該多返香港湊孫，又謂：「我都畀佢做爸爸嘅角色做到80歲啦，係時候做阿爺！真係絕世好爸，榮升絕世好爺爺！」而Lesley就指，很多時候做爸爸會很嚴格，但到對孫兒又會截然不同，自己都期待見到爸爸轉變。

講到爸爸秦沛即將做爺爺，Benji透露其實對方對於抱孫的態度跟以前不同，以往可能不想Benji承受做爸爸、養育小朋友的壓力，所以多少有點抗拒，但當他得悉喜訊時就喜極而泣。（Instagram：lesleychianglove）

目前秦沛定居加拿大，Benji指父親之後應該多返香港湊孫，又謂：「我都畀佢做爸爸嘅角色做到80歲啦，係時候做阿爺！真係絕世好爸，榮升絕世好爺爺！」（葉志明攝）

姜麗文美港兩邊走未急造人 期待做搞笑姑姐幫手湊B

日前Lesley與老公慶祝周年紀念，問他對哥哥的BB到來如此雀躍，會否都想生個BB，讓兩個小朋友作伴、一起成長，她說目前香港、美國兩邊走，雖然忙，但覺得這是自己所追求的生活，又表示：「我又唔會咁諗，first of all，我同哥哥相差六年，so I have time，我仲有時間。Right now我好興奮，想快啲做姑姑，我覺得我會做一個非常之搞笑，同埋好Lovely嘅姑姐，Right now我同老公兩個嘅Focus都係……而家啱啱搬咗去美國，繼續追夢， Focus喺工作先。」而Benji就說：「返嚟幫手湊吓B啦，幫手餵奶！」

Lesley見哥哥對做爸爸心情雀躍，但她暫時未想生多個陪住對方的BB一同成長，表示：「我又唔會咁諗，first of all，我同哥哥相差六年，so I have time，我仲有時間。」（葉志明攝）