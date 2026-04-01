張國榮逝世23年｜韓國攝影師首發未曝光照片：那天他看來特別疲憊

今日（1日）是張國榮離世23周年，生前好友及世界各地的網民都以不同方式悼念。而韓國攝影師Kim Hyung Sun就公開了一批攝於1998年、從未曝光的張國榮照片。該攝影師貼出張國榮親筆簽名的《Printemps 春天》專輯，以及多張由自己操刀的黑白照片，攝影師發文：「到達拍攝場地之後，他說想先要一點時間。那一天，他的臉看起來特別疲憊、特別憔悴。我覺得那一刻，最能說明他當時的狀態，於是按下了快門。那是1998年的秋天。」儘管攝影師指哥哥當天看來疲憊，但相中的哥哥看來還是一向的帥氣、優雅。

韓國攝影師Kim Hyung Sun就公開了一批攝於1998年、從未曝光的張國榮照片。（IG@ hyungskim）（IG@ hyungskim）

該攝影師貼出張國榮親筆簽名的《Printemps 春天》專輯，以及多張由自己操刀的黑白照片。（IG@ hyungskim）

電影發行公司Triple pictures亦轉發了這些照片，指：「4月1日的今天，帶著思念，記住那張熟悉的臉，《照片的臉》攝影指導金炯善（@hyungskim），公開了由他親自拍攝、從未曝光的演員張國榮照片。」又預告2026年下半年，《照片的臉》將在日本、韓國上映。香港網民見到這些秋天的照片，以哥哥的《春夏秋冬》歌詞留言：「秋天該很好你若尚在場 秋風即使帶涼亦漂亮」也有人說：「全港有史以來最靚最有氣質嘅男人，不接受反駁。」

攝影師發文：「到達拍攝場地之後，他說想先要一點時間。那一天，他的臉看起來特別疲憊、特別憔悴。（IG@ hyungskim）

攝影師說：「我覺得那一刻，最能說明他當時的狀態，於是按下了快門。那是1998年的秋天。」（IG@ hyungskim）

照片攝於1998年秋天。（IG@ hyungskim）