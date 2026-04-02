鄭子誠轉攻IG朗讀城大潮文　狂吸年輕Fans：唔想永世覺得我係奸人

香港電台第二台即將推出多個新節目，昨日（1日）舉行「四月迎新日」聽眾見面會，劉倩怡主理的全新寵物節目《有尾相伴》即將播出，為了隆重其事，她與老公鄭子誠帶同四隻愛犬多多、小初、歡歡、心心出席活動，二人更在台上放閃，當主持小馬問鄭子誠家中是否養了「老虎」（暗指老虎乸），子誠立即冧爆老婆說：「邊度！老虎獅子我都冇養，但係溫馴、善良、善解人意、好似羊一樣咁溫馴嘅，我就養咗個。」令倩怡非常害羞，之後子誠更扮狗狗氹老婆，難怪二人結婚多年仍感情要好。

劉倩怡主理的全新寵物節目《有尾相伴》即將播出，為了隆重其事，她與老公鄭子誠帶同四隻愛犬出席活動。（葉志明攝）

四隻愛犬由左至右名為多多、小初、歡歡、心心。（葉志明攝）

當主持小馬問鄭子誠家中是否養了「老虎」（暗指老虎乸），子誠立即冧爆老婆說：「邊度！老虎獅子我都冇養，但係溫馴、善良、善解人意、好似羊一樣咁溫馴嘅，我就養咗個。」（葉志明攝）

子誠更扮狗狗氹老婆，難怪二人結婚多年仍感情要好。（葉志明攝）

帶四隻愛犬撐老婆新節目 台上狂放閃讚劉倩怡是「溫馴嘅羊」

劉倩怡說新節目會請寵主分享日常照顧寵物、刻骨銘心的故事，又會訪問獸醫提供治療資訊。講到首次帶四隻狗狗出活動，子誠說：「我純粹撐佢，我哋養咗四隻狗，三隻老狗、一隻後生狗，有節目關於寵物，冇理由唔帶自己啲寵物出嚟亮相！今日佢哋破天荒出現喺咁多人嘅場合，佢哋喺屋企『也文也武』，出到嚟點解咁乖嘅？見到大場面未適應到。」結果四隻狗狗在台上都十分聽話，未有嚇到失控。

劉倩怡說新節目會請寵主分享日常照顧寵物、刻骨銘心的故事。（葉志明攝）

兩夫妻非常有愛心。（葉志明攝）

拒永世做奸人轉攻IG拍片 搵後生仔度橋拉近世代距離

子誠近月在IG頻頻作出新嘗試，拍Reels挑戰年青人Challenge，例如讀潮文、卡通片配音、小劇場、八拍挑戰遊戲等等，反應和流量都極好，子誠說：「如果要繼續喺呢個圈子裡面，唔好話生存，想同啲聽眾有更緊密嘅聯繫的話，舊嘅一代，我哋呢一代人，你聽我節目，已經知我係咩人，但究竟年青人覺得鄭子誠究竟係咩人呢？係咪永世都係嗰個奸人呢？」為了與年輕人拉近距離，他找了三位年輕人幫手打理社交平台，由他們提供創作意念，再由子誠演繹，反應出乎意料地好。

子誠近月在IG頻頻作出新嘗試，拍Reels挑戰年青人Challenge，例如讀潮文、卡通片配音、小劇場、八拍挑戰遊戲等等，反應和流量都極好。

子誠說自己希望跟年輕人拉近距離：「我哋呢一代人，你聽我節目，已經知我係咩人，但究竟年青人覺得年輕鄭子誠究竟係咩人呢？係咪永世都係嗰個奸人呢？」於是他找了三位年輕人幫手打理社交平台，由他們提供創作意念，再由子誠演繹，反應出乎意料地好。（葉志明攝）

放手交託年輕團隊曾Ban橋 靚聲演繹城大潮文狂吸4萬Like

子誠直言，最初自己常常Ban橋：「我初頭同佢哋拍嘅時候，佢哋畀我睇要拍啲咩，我全部都ban晒，我覺得唔係啩？好似好白痴喎成件事！或者我邏輯思維過唔到我自己嗰關，覺得咁無聊嘅嘢，使唔使講？但係我坐低反省一下，你搵得佢哋做，佢哋有佢哋嘅idea，你唔好用你哋嘅思想去猜度呢件事，結果做出嚟之後好好反應。」子誠早前以他的專業VO聲讀出網上十分經典的「城市大學」潮文，結果IG獲得近4萬Likes。網民留言：「有子誠哥做VO 嘅片都屬於Hermes級嘅片」、「鄭子城市大學」足球員顏卓彬更表示會用這段潮文做鬧鐘，對於短片受歡迎，子誠表示：「我開頭仲唔知，點解我要同城大賣廣告？佢話你讀啦！我已經冇再問因由，結果出到嚟係幾有趣嘅反應。」

子誠早前以他的專業VO聲讀出網上十分經典的「城市大學」潮文，結果IG獲得近4萬Likes。網民留言：「有子誠哥做VO 嘅片都屬於Hermes級嘅片」、「鄭子城市大學」。（Instagram：cheng.tse.sing）

子誠表示自己最初常常Ban橋，跨不過心理關口，或者對創作意念不明所以，但結果決定要相信團隊判斷，製作出大受歡迎的城大潮文：「我開頭仲唔知，點解我要同城大賣廣告？佢話你讀啦！我已經冇再問因由，結果出到嚟係幾有趣嘅反應。」（葉志明攝）

老婆讚「陰謀樣」講關愛對白好搞笑 獲年輕服裝品牌招手

問到讓新一代發掘出搞笑一面後，有否吸引多了其他工作機會，他透露查詢確實多了，但暫未成事，不過都有年輕服裝品牌找自己合作：「有時會見到我，『咦，做乜着咗我嘅品牌嘅？』我冇為意，周圍買，覺得靚，佢哋就會approach我同我傾。」太太劉倩怡對子誠的新嘗試都非常支持，「我見到有啲好好笑，佢係用返好陰謀嘅樣，然之後問候老人家『你好嗎？』拜年嘅時候，『生咗仔未啊？結咗婚未啊？』但係佢全部個樣都好有陰謀，我覺得好有趣，我覺得做呢行都係大膽嘗試。」

太太劉倩怡對子誠的新嘗試都非常支持！（葉志明攝）

靚聲遭複製嘆扼殺配音員生計 盼AI熱潮物極必反

近年AI盛行，子誠曾透露自己的靚聲被複製及配上廣告片、時事評論、股票分析片，問到是否因而決定要多點出樣和出聲，讓公眾記得自己，他指沒這樣想，但作為已屆退休年齡的長輩，他會替新一代感到辛苦：「好難防止事情發生，但係對於新入行嘅一班DJ又好，或者用聲做嘢嘅配音藝員又好，佢哋出路喺邊度呢？如果你樣樣用AI做晒，呢個世界上就係冇咗呢個生存空間，但係我仍然覺得用人去講出嚟嘅東西，同AI係唔同，溫度感高啲。所以希望可以發聲，我唔敢話幫助，但係希望提醒到成個行業，大家做嘅時候，其實AI只不過係協助，唔好全部都咁樣抌晒落去。」講到有些大品牌都已改用全AI製作廣告片，不找模特兒，問子誠覺得長此下去前景是否十分悲觀，他表示：「絕對係，我覺得有一輪時間會係咁，而家大家都好有呢個熱潮，好追捧呢樣嘢，但係當你以後條條片都係AI嘅人、AI嘅聲嘅時候，我覺得會有一種物極必反，我希望有一種咁嘅情況出現，希望睇返啲真人。」

講到有些大品牌都已改用全AI製作廣告片，問子誠覺得長此下去前景是否十分悲觀，他表示：「絕對係，我覺得有一輪時間會係咁，而家大家都好有呢個熱潮，好追捧呢樣嘢，但係當你以後條條片都係AI嘅人、AI嘅聲嘅時候，我覺得會有一種物極必反，我希望有一種咁嘅情況出現，希望睇返啲真人。」（葉志明攝）