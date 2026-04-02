張明偉被李麗珍洩密侷認求婚　阮政峰信兄弟非奉子成婚：佢好堅守

阮政峰昨日（1日）現身香港電台第二台的節目發布活動，預告將主持新節目《Gen Z去跟峰》，主力探討Gen Z文化，希望讓90後與Gen Z互相交流，再一齊認識Gen Alpha，希望能擦出火花，更謂：「一定有Generation Gap啦，冇嘅話做呢個節目出嚟做咩？」他接受《01娛樂》訪問時自認是「老人家」，想問問Gen Z對叔叔的定義，問到曾否曾被叫叔叔，他說：「梗係有！四五年前就有。（問：有冇受傷？）冇，我自己十零歲嘅時候都係亂叫人叔叔。」

阮政峰昨日（1日）現身香港電台第二台的節目發布活動，預告將主持新節目《Gen Z去跟峰》，主力探討Gen Z文化，希望讓90後與Gen Z互相交流。他與敖嘉年同屬習武之人，在活動上切磋武藝。（葉志明攝）

阮政峰與敖嘉年「格劍」，以太極扇及丈八蛇矛切磋。

今日《愛回家》舊CP「Liza」姜麗文與「池子孝」阮政峰重聚！（葉志明攝）

做婚宴司儀大開眼界 讚Gen Z勇於表現自我

他分享早前做婚禮MC的見聞，指當時的婚禮攝影師是Gen Z，在晚宴的「早拍晚播」片環節前，突然加插了一部份是早上拍的照片：「擺靚晒、執好晒，有埋日期、地點、邊個影、攝影師係邊個，我會發現原來Gen Z而家比我哋以前更加願意表現自己畀人哋睇『呢啲就係我嘅作品！係咪好靚呢？你哋可以留意我！』佢哋會願意多咗，我哋以前唔會，喺我哋嗰個年代會覺得咁樣企出嚟做咩啫，喺度認叻，但係我覺得唔係囉，佢哋係佢自己爭取，所以我覺得係好。」

阮政峰認為Gen Z比90後更願意表現自己。（葉志明攝）

離巢跳出舒適圈密密接Job：大家都好錫我

阮政峰去年離開TVB，近日以獨立藝人身份接電台主持、HOY TV主持、司儀、配音等工作，問到發展是否比預期中好，他笑問：「嘩，咁陰濕嘅你依題！」他坦言一開始踏出舒適圈一定會擔心，怕沒有人找自己工作，但都有不少客戶知道他離巢便直接聯絡他，過程中又認識到其他合作對象：「發現大家都好錫我，好開心，接觸唔同嘅機會，固然啦，因為我係一個真係好鍾意做唔同嘢嘅人。」

阮政峰去年離開TVB，近日以獨立藝人身份接電台主持、HOY TV主持、司儀、配音等工作，問到發展是否比預期中好，他認為是大家很疼錫他。（葉志明攝）

事前不知張明偉求婚成功 爆李麗珍洩密侷住公開：打破如意算盤

阮政峰與好友張明偉積極經營配音頻道「隻DUB」，近日張明偉求婚向李麗珍女兒許倚榕求婚成功，但阮政峰事前毫不知情，之後他拍了一條「愛的迫供」片向好友迫供，相當搞笑。訪問中提及此事，阮政峰笑說：「係呀！係呀！係咪抵嬲先？係咪抵唔俾人情先？」他之後幫好兄弟說話，指其實公開求婚是意外，原本張明偉跟許倚榕想低調，但因為傳媒向李麗珍（珍妹）查詢，珍妹未有隱瞞，結果打破了張明偉的如意算盤：「阿偉同埋Annise，唔好睇佢哋好靚，佢哋好低調，呢個私人空間、呢個moment佢哋想自己相處，所以就安排咗阿偉搞掂晒啲嘢，得佢屋企人知嘅啫，然之後佢會諗住拍片同佢最親嘅朋友講，which is，佢話係我啦，就睇我哋嘅反應，唔使睇啦而家！大家都知道晒啦！打破咗佢如意算盤！」

阮政峰與好友張明偉積極經營配音頻道「隻DUB」，近日張明偉求婚向李麗珍女兒許倚榕求婚成功，但阮政峰事前毫不知情。

阮政峰與好友張明偉配了「愛的迫供」片互窒。

笑稱日後有猛料要靠珍妹代為發布：佢都唔係第一次

在正式公布求婚前，張明偉與Annise拍了一條似真又似假的JOJO式求婚片，因而引起傳媒注意，阮政峰說：「我都有幫你哋問過佢個時間線係點㗎！佢話嗰時係未求婚，佢哋都係研究緊個pose點玩，咁我估，佢潛意識今個trip都安排咗會去求婚嘅，佢覺得呢個moment有少少搞笑，喺未正式求婚嘅時候，對方好似誤會咗係求婚咁樣，咁就自己玩自己！」他指自己冇嬲對方，覺得朋友想何時公布就何時公布，亦不會要求對方補數，但不諱言：「我覺得好搞笑，好似珍妹都唔係第一次，睇嚟遲啲有咩發布都係要珍妹幫手發佈，好似有啲諗法，隻DUB有咩片就叫佢幫手發布下。」

指其實公開求婚是意外，原本張明偉跟許倚榕想低調，但因為傳媒向李麗珍（珍妹）查詢，珍妹未有隱瞞，結果打破了張明偉的如意算盤。

他指自己冇嬲對方，覺得朋友想何時公布就何時公布，但不諱言：「我覺得好搞笑，好似珍妹都唔係第一次，睇嚟遲啲有咩發布都係要珍妹幫手發佈，好似有啲諗法，隻DUB有咩片就叫佢幫手發布下。」（葉志明攝）

迫供好友是否奉子成婚惹怒對方 力證張明偉外表前衛實質保守

阮政峰指可以跟張明偉一齊計劃婚宴流程，至於會否做司儀，他回答：「睇吓佢要唔邀請啦！」指不會向他施壓。他在「隻DUB」配音片中，都有追問對方是否奉子成婚，當時張明偉說：「Wow！你咁諗我嘅！呢啲唔係逼供問題喎，係砌我生豬肉喎！」問阮政峰是否肯定對方並非奉子成婚，他表示：「佢話咗唔係，佢本身係……你唔好睇佢又Band仔，又好似好開放，佢喺呢方面好堅守，佢好堅持嘅呢一度。我嗰時直接問佢，佢真係嬲，『點解你會咁諗我㗎？』佢係呢啲樣咁，我就話『問吓啫問吓啫。』」

他在「隻DUB」配音片中，都有追問對方是否奉子成婚，當時張明偉說：「Wow！你咁諗我嘅！呢啲唔係逼供問題喎，係砌我生豬肉喎！」