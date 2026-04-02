鄧麗欣為新戲變保齡球高手　回應舊愛王子涉逃兵役被鎖上手銬逮捕

鄧麗欣（Stephy）昨晚（1日）現身《第50屆香港國際電影節舉行首映》，她與周秀娜、江𤒹生（AK）合作的電影《大分瓶》預計年中上映，但下周會舉行首映，昨晚她與導演湯仲星、監製陳慶嘉齊齊出席電影節揭幕禮。她指每次參加電影節都很開心，可以看很多不同的電影，行紅地毯亦很開心：「最開心就係可以著靚衫，乘機露吓嘢，性感啲，著吓啲靚衫。」

鄧麗欣（Stephy）昨晚（1日）現身《第50屆香港國際電影節舉行首映》。（葉志明攝）

她與周秀娜、江𤒹生（AK）合作的電影《大分瓶》預計年中上映，但下周會舉行首映，昨晚她與導演湯仲星、監製陳慶嘉齊齊出席電影節揭幕禮。（葉志明攝）

她指每次參加電影節及行紅地毯亦很開心：「最開心就係可以著靚衫，乘機露吓嘢，性感啲，著吓啲靚衫。」（葉志明攝）

零替身拍保齡球戲 回應記者建議約fans打保齡：係咪做波吖你？

她表示這是兩年前拍的作品，早前再錄音、配音，勾起不少回憶：「因為部戲係打保齡球，拍嘅時候自己苦練咗一段時間，其實打得幾好。即係拍攝期間冇用替身，有好多時都係自己真身上陣打，都打到好多全中，都好開心！但係已經荒廢咗……」問到會否跟fans一齊打保齡，她笑言：「其實佢哋有要求過、有講過，我仲識打嘅時候，我會覺得係一個好嘅 Idea，但到依家我覺得我會出醜，因為已經唔記得晒點打。（問：會唔會同男朋友練？）依家邊度有得打，我都唔知道，唔識邊度有，都可以試吓。」當記者再建議她認真考慮跟fans打波，她笑說：「我可以promise你有呢個event，但係我唔promise你我打得好囉。係咪做波吖你？哈哈！做我專屬嗰個波，拋你出去，你揀你做樽定做波啦。」

Stephy指當初為《大分瓶》苦練打保齡有成果，戲中不時真身上陣冇用替身，但現在已荒廢球技。（葉志明攝）

當記者再建議她認真考慮跟fans打波，她笑說：「我可以promise你有呢個event，但係我唔promise你我打得好囉。係咪做波吖你？哈哈！做我專屬嗰個波，拋你出去，你揀你做樽定做波啦。」（葉志明攝）

舊愛王子涉逃兵役被捕 Stephy稱剛外遊返港未了解詳情

而講到前男友台灣藝人王子（邱勝𦐑）因逃兵役，昨日（1日）遭鎖上手銬逮捕，移送新北地檢署，依妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪嫌偵辦，暫准以50萬台幣保釋。Stephy被問起時只表示：「其實因為我啱啱尋日去完旅行返嚟，所以係頭先聽同事講先知，未正式了解咩事。」而她回覆其他傳媒時直言太敏感，自己不便評論。而講到好姊妹吳雨霏（Kary）的《The Present Concert》音樂會將搬上大銀幕，她坦言也是睇IG才知道，未及問清楚是什麼一回事。對於Kary復出一事，她說：「其實以往我同佢傾偈都有講過出返嚟，不過你知佢個性，講完轉個頭忙其他嘢，又未有時間，因為佢真係好忙，三個小朋友。（問：會唔會同佢合唱？）睇下佢賞唔賞面。」

台灣藝人王子（邱勝𦐑）因逃兵役，昨日（1日）遭鎖上手銬逮捕，移送新北地檢署，依妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪嫌偵辦，暫准以50萬台幣保釋。（民眾提供）

Stephy被問起王子被捕一事時只表示：「其實因為我啱啱尋日去完旅行返嚟，所以係頭先聽同事講先知，未正式了解咩事。」而她回覆其他傳媒時直言太敏感，自己不便評論。（葉志明攝）

講到好姊妹吳雨霏（Kary）的《The Present Concert》音樂會將搬上大銀幕，Stephy坦言也是睇IG才知道，未及問清楚是什麼一回事。