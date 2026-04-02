張柏芝二仔Quintus排球球技了得彈跳力驚人　靚仔樣同媽咪如餅印

現年45歲的影后張柏芝與謝霆鋒離婚後，生活以兒子為重，把兩個兒子謝振軒（Lucas） 及謝振南（Quintus）照顧周到，是圈中出名的好媽媽。其後於2018年秘密誕下孻仔張禮承（Marcus），生父身份至今成謎。張柏芝近年主力在內地發展人氣高企，雖然十分忙碌，但她從來沒有忽略過她的三個小朋友。繼早前陪大仔Lucas赴澳洲悉尼升讀大學，全天候照顧兒子生活，日前再飛到西班牙馬德里陪二仔Quintus參加排球比賽。

張柏芝生為三兒之母，凍齡非常！（微博@張柏芝）

張柏芝育有三兒子。（張柏芝綠洲圖片）

Quintus原來係排球健將

連日來張柏芝在社交平台化身小粉絲，分享多段Quintus在西班牙打排球比賽的片段。身穿5號球衣的Quintus球技了得，比賽期間更施展重砲扣殺，彈跳力非常驚人。網民看到片段後，都忍不住大讚Quintus在排球方面絕對是可造之材：「太厲害了」、「彈跳力太好了」、「力量型」、「全力扣殺」。

連日來張柏芝在社交平台化身小粉絲，分享多段Quintus在西班牙打排球比賽的片段。（IG圖片）

Quintus彈跳力驚人。（IG圖片）

排球球技了得！（IG圖片）

Quintus同張柏芝十足餅印

另外，網民除了大讚Quintus是陽光運動型靚仔之外，更指Quintus同張柏芝十足餅印一樣，完美遺傳了媽咪的深邃美貌：「男版張柏芝」、「跟媽媽一模一樣！」、「太帥了」、「真的好像媽媽」、「從兩個兒子就能看出，張柏芝絕對是個好媽媽」、「跟張柏芝一樣，會好多運動項目」、「太帥了 和媽媽長得好像」。

Quintus同張柏芝十足餅印一樣，完美遺傳了媽咪的深邃美貌。（IG圖片）