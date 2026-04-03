林峯大庭廣眾蹲低為粉絲檢東西盡顯人格魅力　零架子親民友善獲讚

電影《九龍城寨之圍城》在2024年上映並獲得佳績，成為第二套破億港元的港產片。備受影迷期待的熱血續作《九龍城寨之終章》將於下月開工，有份參演新作，在戲中飾演主角陳洛軍的林峯亦已進入戰鬥狀態。林峯日前現身品牌活動時，接受《香港01》訪問時透露為了呈現最佳的武打狀態，他與劉俊謙、胡子彤及張文傑「城寨四子」早已進入魔鬼訓練模式，近期正不斷自發加操，無論是體能還是武打動作都務求精益求精。林峯說：「因為今次始終係續集，雖然知道打啲乜，都希望可以再進化啲，壓力大家係有嘅，我哋好希望俾到驚喜大家。」

《九龍城寨之圍城》橫掃「第43屆香港電影金像獎」的技術類獎項及成為「最佳電影」，成為全晚最大贏家！（莫匡堯 攝）

林峯透露準備為《九龍城寨之終章》開工。（陳順禎攝）

蹲低身為粉絲檢東西

林峯人氣再度爆升，當日活動上就吸引了大批粉絲到場為他應援，以及有大批市民圍觀。有網民就於社交網分享了是次活動的片段。其中一幕就影到林峯在台下與他的粉絲互動，進行零距離接觸。博主發文寫道：「林峯蹲下幫粉絲撿東西 他人真的超好，旁邊的保安都沒撿，他蹲下撿了」。片中可見林峯當時正在台下跟他的粉絲聊天互動，為粉絲簽名，並讓大家為他拍照，期間有粉絲不小心把手中的一叠纸掉到地上，林峯見到即時蹲低身體，在地上為粉絲檢起了該叠纸遞到對方手上，盡顯親民友善又寵粉的一面，身為香港頂流明星的他真是一點架子都沒有，獲一眾網民激讚。

林峯蹲低身為粉絲檢東西。(香港冒險王@小紅書)

林峯蹲低身為粉絲檢東西。(香港冒險王@小紅書)

林峯親民友善。(香港冒險王@小紅書)

林峯親民友善。(香港冒險王@小紅書)

林峯零架子。(香港冒險王@小紅書)

林峯零架子。(香港冒險王@小紅書)

林峯好寵粉。(香港冒險王@小紅書)