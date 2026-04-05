莊雅婷大爆鍾培生慳家一面 百億富三代竟用爛電話：爛到一個程度
撰文：董欣琪
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鍾培生在上個月初向「民建聯之花」、區議員女友莊雅婷（Angel）求婚成功，他選用《進擊的巨人》式求婚，掀起全城熱話！兩人於上月底宣布結婚喜訊，正式拉埋天窗！一向寵妻的鍾培生，早前更豪送百萬保時捷名車給愛妻，但自己卻有慳家的一面，日前莊雅婷就大爆老公的電話「爛到一個程度」，絕對是出乎意料！
莊雅婷大爆鍾培生慳家一面：部電話爛到一個程度
莊雅婷在社交平台曬出鍾培生的電話，並寫道：「部電話爛到一個程度，係我完全自拍唔到，打開鏡頭連自己個影都睇唔到。」相中所見，鍾培生的電話頂部及前置鏡頭位置明顯損壞，以致畫面模糊，不少網民都驚訝身為百億富三代的鍾培生竟然用「爛電話」！
「百億富三代」鍾培生話題性十足
鍾培生是已故「工廈大王」鍾江海的孫仔，因「百億富三代」及話題性十足的網絡紅人身份而備受關注，畢業於美國南加州大學的他，未有繼承家族地產業務，反而在2013年創立香港電子競技有限公司（HKES），更成功在2018年入選福布斯亞洲《30位30歲以下精英》榜單。上個月底，莊雅婷上載了一張與鍾培生手疊手的照片，並甜蜜發文：「2026.03.28」，公布婚訊，莊雅婷手上戴着巨型鑽戒及價值約30萬的愛彼（Audemars Piguet）名錶，而鍾培生就戴着百達翡麗（Patek Philippe）白金三問萬年曆腕錶，市價約為300-500萬，價值不菲！