莊雅婷大爆鍾培生慳家一面　百億富三代竟用爛電話：爛到一個程度

鍾培生在上個月初向「民建聯之花」、區議員女友莊雅婷（Angel）求婚成功，他選用《進擊的巨人》式求婚，掀起全城熱話！兩人於上月底宣布結婚喜訊，正式拉埋天窗！一向寵妻的鍾培生，早前更豪送百萬保時捷名車給愛妻，但自己卻有慳家的一面，日前莊雅婷就大爆老公的電話「爛到一個程度」，絕對是出乎意料！

鍾培生在上個月初向「民建聯之花」、區議員女友莊雅婷（Angel）求婚成功。（IG@khdcheung）

求婚成功！（IG@khdcheung）

求婚成功！（IG@khdcheung）

電影級規格！（IG@angel.cnt）

求婚成功後首次亮相。（IG@angel.cnt）

放閃！（影片截圖）

復活節度蜜月。（IG截圖）

狂奔！（IG截圖）

高調放閃！（IG截圖）

高調放閃！（影片截圖）

莊雅婷大爆鍾培生慳家一面：部電話爛到一個程度

莊雅婷在社交平台曬出鍾培生的電話，並寫道：「部電話爛到一個程度，係我完全自拍唔到，打開鏡頭連自己個影都睇唔到。」相中所見，鍾培生的電話頂部及前置鏡頭位置明顯損壞，以致畫面模糊，不少網民都驚訝身為百億富三代的鍾培生竟然用「爛電話」！

莊雅婷在社交平台曬出鍾培生的電話，大爆老公的電話「爛到一個程度」。（IG截圖）

鍾培生的電話頂部及前置鏡頭位置明顯損壞。（IG截圖）

畫面模糊。（IG截圖）

莊雅婷身邊的三人都手執酒杯，但她卻未有拿著酒杯。（IG@angel.cnt）

莊雅婷只是拿著水杯，惟老公鍾培生卻是拿著酒杯，網民都問：「飲水！仲唔係有咗？」（IG@angel.cnt）

放閃！（IG@angel.cnt）

BBQ。（IG@khdcheung）

「百億富三代」鍾培生話題性十足

鍾培生是已故「工廈大王」鍾江海的孫仔，因「百億富三代」及話題性十足的網絡紅人身份而備受關注，畢業於美國南加州大學的他，未有繼承家族地產業務，反而在2013年創立香港電子競技有限公司（HKES），更成功在2018年入選福布斯亞洲《30位30歲以下精英》榜單。上個月底，莊雅婷上載了一張與鍾培生手疊手的照片，並甜蜜發文：「2026.03.28」，公布婚訊，莊雅婷手上戴着巨型鑽戒及價值約30萬的愛彼（Audemars Piguet）名錶，而鍾培生就戴着百達翡麗（Patek Philippe）白金三問萬年曆腕錶，市價約為300-500萬，價值不菲！

鍾培生是已故「工廈大王」鍾江海的孫仔，因「百億富三代」及話題性十足的網絡紅人身份而備受關注。（影片截圖）

揸保時捷名車。（IG截圖）

鍾培生豪送百萬保時捷名車給愛妻。（IG截圖）

鍾培生豪送百萬保時捷名車給愛妻。（IG截圖）