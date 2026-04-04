梁朝偉機場觀景平台看飛機險錯過航班　趕時間被偷拍真實反應曝光

現年63歲的國際影帝梁朝偉行事作風一向低調，加上他親認有社恐 (社交恐懼症，英語：Social anxiety disorder) ，更是特別喜歡享受一個人靜靜獨處的時光。梁朝偉與老婆劉嘉玲由拍拖到結婚相愛38年，至今一直十分恩愛，經常拍拖出雙入對，恩愛之情羨煞旁人。不過他們同時也會各自擁有私人空間，享受屬於自己的生活，梁朝偉不用開工時就喜歡去旅遊放鬆一下。

梁朝偉連日來在歐洲各大城市穿梭，心情都大靚。（劉嘉玲＠IG）

梁朝偉又睇車。（小紅書）

梁朝偉與劉嘉玲手拖手好sweet。(微博截圖)

搭扶手電梯發現被偷拍

梁朝偉經常四圍去，不時都會被粉絲或網民偶遇。日前有網民就於機場偶遇梁朝偉，並把拍到他的片段放到社交網上分享，以「坐電梯偶遇梁朝偉先生誒」為標題，發文寫道：「梁朝偉為了去看飛機，還有15分鐘就要起飛了，他還在電梯上，然後就偶遇到了。」指梁朝偉因為看飛機而差點趕不及去坐飛機。片中可見，梁朝偉站在扶手電梯上，正在往下一層的方向，他戴上太陽眼鏡，身穿深藍色上衣，孭住一個背囊，打扮低調樸實，與普通市民無異，不過仍能一眼被認出是梁朝偉。當梁朝偉發現有人從他身後偷拍他時，不禁向後望了望鏡頭一下，隨即便把頭擰回去前方。有網民批評博主不應偷拍梁朝偉，指明星也有私人時間，對此博主回應表示：「(梁朝偉) 回頭是因為助理讓他先走。只有15分鐘了。他去機場的觀景平台看飛機去了。他沒有不高興被拍，他一點也不在意。」

梁朝偉趕飛機被偶遇。(旅行的雙魚@小紅書)

梁朝偉趕飛機被偶遇。(旅行的雙魚@小紅書)

梁朝偉發現被人偷拍。(旅行的雙魚@小紅書)