愛回家上位戲份突增至6成　林鈺洧發文：圓咗選完港姐後第一個夢

前港姐冠軍林鈺洧（Denice）自加入TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》以來，表現一直備受關注。日她更迎來演藝生涯小高峰。在最新播出的第2771集中，林鈺洧擔正大旗，戲份重達六成，令她感觸發文致謝，更在社交平台大方分享私下素顏生活照，展現「真性情」。



林鈺洧終於上位!（IG/@denicelams）

大方展現素顏生活 無懼冠軍包袱

林鈺洧近日在 Instagram 限時動態中，罕有分享自己素顏示人的片段。鏡頭下的她皮膚狀態極佳，與平日鏡頭前的濃妝華麗形象形成鮮明對比。這種不拘小節、直面大眾的作風，獲得不少網民讚賞，認為她卸下港姐冠軍包袱後更加親民接地氣。

素顏上陣！（IG截圖）

素顏上陣！（IG截圖）

《愛回家》入組兩年終上位 戲份佔全集六成

而最近林鈺洧的演藝事業亦終於守得雲開。她在 Instagram 撰長文表示，當年選完港姐後首個夢想就是加入《愛回家》劇組，兩年前成功圓夢後一直默默耕耘。在剛播出的第2771集中，林鈺洧 飾演的「羅拉」戲份大幅增加，對於終於獲得公司力捧並擁有發揮空間，林鈺洧言詞間難掩激動：「話說選完港姐第一件事就係希望加入愛回家，兩年前俾我圓了夢。估唔到兩年後竟然可以有一集係六成都係我😭經過呢一集之後，我對「羅拉」了解多咗，甚至乎覺得「羅拉」比我自己本人更加強大，好想借呢個post多謝呢個團隊嘅每一位🥰。感恩♥️」

6成戲份！（IG截圖）

6成戲份！（IG截圖）