龐景峰傳與郭秀雲鬧翻生父忽略 豪請30年退休工人食飯不忘舊恩

錢小豪與郭秀雲的兒子，兼「鋼鐵大王」後人龐傑繼子龐景峰（Andrew），近日被爆生活窮困潦倒，與女友劉溫馨分手後寄居朋友的工廈單位，去公廁沖涼，又被爆欠債50萬，一日打三份工搵錢。雖然有經濟壓力，但近日照顧龐景峰家人30年的工人退休，龐景峰請她食飯送別，有情有義！

劉溫馨龐景峰。（IG：@lau_wanhing）

龐景峰（IG＠andrew.pong）

龐景峰（IG＠andrew.pong）

龐景峰送別工人豪請farewell飯

龐景峰近日在Instagram限時動態分享一張在餐廳食飯的照片，面向靚景，景觀十分不錯。龐景峰透露工人姐姐照顧了家人30年，幫手湊大小朋友，是龐景峰最親密也最了解他的之一。龐景峰指至今獨立生活兩年，甚少見到她，希望這餐飯能作一個美麗的道別，他說：「Hopefully this dinner arrangement makes a beautiful bitter sweet farewell.」

龐景峰曾透露爸爸錢小豪對他不聞不問。（資料圖片）

龐景峰日打三份工公廁沖涼

龐景峰被爆生活艱苦。根據《東周刊》報道指，年前他跟母親郭秀雲鬧翻，搬離司徒拔道2,700呎豪宅，失去家庭的「大水喉」支持。至於郭秀雲則曾澄清從未棒打鴛鴦，她指：「我第一次見劉小姐（劉溫馨）就係喺周刊封面，先知同個仔傳拍拖，但實際未見過面，Andrew亦未帶過返屋企，所以又點存在不滿意？況且個仔都30歲，只要佢自己揀就得，唔好次次都傳到阿媽黑面反對至會分手，我唔想呢啲花邊新聞關我事！」

龐景峰近來被爆，由於朋友工廈要共用廁所兼環境惡劣，因而去公廁沖涼。另外，他與朋友合資7位數搞武術學校，押上200萬，今尚欠債50萬。龐景峰靠自己，一日直踩12個鐘打三份工，早上做網媒記者，下午去鰂魚涌經營的武術道館教班，再兼顧抖音直播，相當辛苦。