泰國混血女星急性病叫救護車　救援人員涉性侵拍裸照

泰國知名女演員兼模特Christine Gulasatree近日在社交平台公開聲明，指控日前因急性病發而緊急召喚救護人員時，遭到已進入家中的救援人員性侵並拍攝裸照。此事件震驚各界，當地警方目前已介入調查，並將一名涉案救援人員帶回警局問話。

Christine Gulasatree表示自己被性侵（ig@gulasatree）

Christine Gulasatree在Instagram發文聲稱遭到救援人員的性侵，目前她已報警。（Instagram@gulasatree）

救援人員性侵Christine Gulasatree

事件發生於3月31日凌晨，Christine表示當時因突然疾病而召喚救護車，她的身體虛弱無法移動，更無力自保，而救援人員趁此對她犯下侵害行為。即使在身體脆弱、視線模糊的情況下，她仍清楚目睹嫌疑人拍下裸照。事後，她立刻報案並前往警察醫院做法醫檢查以保存相關證據。4月1日，她還親自將事發當日的睡衣作為關鍵物證提交警方，希望能協助加速調查。

即使在身體脆弱、視線模糊的情況下，Christine Gulasatree仍清楚目睹嫌疑人拍下裸照。（Instagram@gulasatree）

Christine Gulasatree的身體虛弱無法移動，更無力自保，而救援人員趁此對她犯下侵害行為。（Instagram@gulasatree）

涉案救援人員否認性侵Christine Gulasatree

對此，涉案救援人員否認指控，辯稱自己只是拍攝病人藥品包裝，並正在實施心肺復甦。然而警方對此說法深表懷疑，目前已扣押其手機進行技術分析，全面調查該事件。

涉案救援人員否認性侵Christine Gulasatree（Instagram@gulasatree）

Christine Gulasatree為泰、中、德三國混血兒

1995年出生的Christine Gulasatree為泰、中、德三國混血，15歲時透過參加選美比賽踏入演藝圈，出演過多部知名影視作品。她向大眾表示感謝外界的支持，同時表達對追究此事到底的決心。這起案件也再次引發對工作職業倫理與弱勢群體保護的關注。